Глава МИД Украины Кулеба: ЕС развернёт на Украине совещательно-тренировочную миссию

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Евросоюз развернёт на Украине совещательно-тренировочную военную миссию. Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба по итогам встречи с главами МИД ЕС.
Глава МИД Украины Кулеба: ЕС развернёт на Украине совещательно-тренировочную миссию
  • AP

«Мы договорились сегодня, что Европейский союз развернёт на Украине совещательно-тренировочную военную миссию. Параметры этой миссии и время её развертывания ещё будут уточняться, но принципиально решение принято», — заявил Кулеба, его слова приводятся на сайте МИД Украины.

Он отметил, что Брюссель также обязался предоставить Киеву предложения по укреплению кибербезопасности.

В ноябре верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что в Евросоюзе продолжается обсуждение создания военной тренировочной миссии на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва призывает Киев и Брюссель отказаться от необдуманного шага по развёртыванию военно-учебной миссии ЕС на Украине.

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