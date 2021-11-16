В ЕС продолжили обсуждение создания военной тренировочной миссии на Украине

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В Евросоюзе продолжается обсуждение создания военной тренировочной миссии на Украине — это может занять некоторое время, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
В ЕС продолжили обсуждение создания военной тренировочной миссии на Украине
  • Reuters

Он отметил, что ввиду отсутствия собственных военных возможностей ЕС зависит от тех, что предоставляют страны-члены.

«Иногда у нас нет необходимых нам ресурсов. К примеру, сейчас мы обсуждаем запуск тренировочной миссии на Украине, и это занимает достаточно много времени», — приводит слова Борреля РИА Новости.

Ранее газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ ЕС сообщила, что Евросоюз рассматривает возможность создания на Украине своей военной учебной миссии.

В Москве призвали Киев и Брюссель отказаться от этого «необдуманного шага». По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, эта инициатива напрямую противоречит Минским соглашениям и будет способствовать эскалации напряжённости в Донбассе.

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