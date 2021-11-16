В ЕС продолжили обсуждение создания военной тренировочной миссии на Украине
- Reuters
Он отметил, что ввиду отсутствия собственных военных возможностей ЕС зависит от тех, что предоставляют страны-члены.
«Иногда у нас нет необходимых нам ресурсов. К примеру, сейчас мы обсуждаем запуск тренировочной миссии на Украине, и это занимает достаточно много времени», — приводит слова Борреля РИА Новости.
Ранее газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ ЕС сообщила, что Евросоюз рассматривает возможность создания на Украине своей военной учебной миссии.
В Москве призвали Киев и Брюссель отказаться от этого «необдуманного шага». По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, эта инициатива напрямую противоречит Минским соглашениям и будет способствовать эскалации напряжённости в Донбассе.