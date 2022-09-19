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Песков заявил, что любые претензии на Крым получат должный ответ

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России, и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Песков заявил, что любые претензии на Крым получат должный ответ
  • РИА Новости

«Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ», — сказал Песков.

Ранее советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал «жителей оккупированных территорий», включая полуостров Крым, готовиться к «предстоящей деоккупации» регионов.

Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя данный призыв, посоветовал властям Украины готовить себе эвакуационные маршруты.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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