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Глава парламента Крыма призвал украинские власти готовиться к эвакуации

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Глава крымского парламента Владимир Константинов посоветовал властям Украины готовить себе эвакуационные маршруты.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал жителей Крыма готовится к «предстоящей деоккупации».

«Мы имеем дело с очередной ложью, откровенным фейком и абсурдом. Но хорошее в этом есть только одно: такие их заявления говорят нам о том, что дела у них идут совсем плохо. Поэтому пусть задумаются о подготовке эвакуационных маршрутов для себя, когда придется впопыхах, словно крысы, бежать из страны», — цитирует РИА Новости Константинова.

Он добавил, что Украина является банкротом и утрачивает поддержку Запада.

16 августа Зеленский в своём видеообращении заявил, что Украина готовится к проведению «Крымской платформы», он также объявил о создании «консультативного совета по деоккупации Крыма».

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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