Зеленский заявил, что Украина готовится к проведению «Крымской платформы»
«Я провёл встречу о подготовке к «Крымской платформе», — приводит его слова РИА Новости.
Зеленский отметил, что ожидает расширения географии и участников саммита.
23 августа 2021 года саммит «Крымская платформа» прошёл в Киеве. В итоговой декларации участники заявили о возможном введении новых санкций в отношении России из-за Крыма.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что форум «Крымская платформа» в Киеве носит декларативный характер и не имеет осязаемого продолжения.