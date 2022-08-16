Зеленский заявил, что Украина готовится к проведению «Крымской платформы»

Украинский президент Владимир Зеленский в своём видеообращении заявил, что Украина готовится к проведению «Крымской платформы».

«Я провёл встречу о подготовке к «Крымской платформе», — приводит его слова РИА Новости.

Зеленский отметил, что ожидает расширения географии и участников саммита.

23 августа 2021 года саммит «Крымская платформа» прошёл в Киеве. В итоговой декларации участники заявили о возможном введении новых санкций в отношении России из-за Крыма.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что форум «Крымская платформа» в Киеве носит декларативный характер и не имеет осязаемого продолжения.