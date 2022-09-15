«Станут непосредственной стороной конфликта»: МИД РФ предостерёг США от поставок Украине ракет большей дальности
- РИА Новости
Возможные поставки Вашингтоном ракет большей дальности киевскому режиму будут означать переход красной черты и сделают Соединённые Штаты Америки непосредственной стороной конфликта. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«США и их союзники, поставляющие оружие киевскому режиму, фактически становятся соучастниками его военных преступлений. Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдёт красную черту и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами», — сказала Захарова.
По её словам, возможные поставки ракетных вооружений киевскому режиму сопоставимы с ситуацией, при которой в странах Европы размещались бы способные поражать цели на территории РФ наземные ракеты американского производства, ранее запрещённые по Договору о ракетах средней и меньшей дальности.
«При таком сценарии мы вынуждены будем адекватно реагировать, по-моему, это очевидно. Подобный безответственный шаг будет иметь крайне дестабилизирующий характер, способствовать дополнительному нарастанию напряжённости и провоцировать гонку вооружений. Мы понимаем, что Вашингтон взял курс на глобальную дестабилизацию ситуации в мире. Это мы видим в различных регионах мира — в Азии, Евразии, Европе, Африке», — добавила официальный представитель МИД РФ.
Говоря о поставках Западом различных видов вооружения на Украину, Захарова подчеркнула, что эти действия являются частью «огромной коррупционной схемы перекачки и отмывания западных денежных средств через киевский режим».
Вдобавок она указала на прямую вовлечённость США в украинский конфликт. По её словам, Вашингтон заинтересован «в максимальном затягивании» боевых действий и в контроле над этой ситуацией. Эту же цель преследует и опубликованный на этой неделе проект Киева по гарантиям безопасности. В нём, в частности, говорится о необходимости инвестиций со стороны союзников в оборонно-промышленный комплекс страны и передаче Украине оружия.Также на russian.rt.com «Полигон по утилизации устаревших вооружений»: Антонов оценил оказание военной поддержки Украине со стороны США
«Это не «гарантии безопасности» Украины, а желание нас убивать. Раньше на Западе о нём не говорили в открытую. Говорили о чём угодно: что мы не такие, что нас нужно исправлять, что нас нужно переделать, чтобы мы стали правильными и хорошими, что нас надо долго учить. Сегодня они говорят по-другому, открыто заявляя, что русских надо просто убивать», — констатировала дипломат.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью РИА Новости заявил, что Киев запросил у Вашингтона новый пакет военной помощи, в котором речь идёт о десятках типов вооружений, в том числе ударных БПЛА, противолодочных ракетах Harpoon. Также российская сторона озабочена желанием киевского режима добиться получения оперативно-тактических ракет ATACMS, предназначенных для нанесения ударов по целям на расстоянии до 300 км.
«Если Киев получит такое оружие, в область возможного поражения попадут крупные российские города, а также объекты промышленной и транспортной инфраструктуры. ВСУ постоянно нарушают нормы гуманитарного права даже на тех территориях, которые считали частью Украины. Обстреливаются населённые пункты Донбасса, гибнут мирные, невинные люди. Посмотрите, сколько свастики и нацистской символики на украинской военной технике. Если подобное происходит в отношении ДНР и ЛНР, то, очевидно, при наличии у этих вояк дальнобойных американских ракет они ничтоже сумняшеся применят их и по нашей стране. Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», — пояснил дипломат.
ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, которую можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе HIMARS, которые США поставляют на Украину с июня.
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