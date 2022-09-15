«Станут непосредственной стороной конфликта»: МИД РФ предостерёг США от поставок Украине ракет большей дальности

В случае поставок киевскому режиму ракет большей дальности со стороны Вашингтона США перейдут красную черту и станут непосредственной стороной конфликта, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, при таком развитии событий Москва оставляет за собой право защищать собственную территорию «всеми доступными средствами». Она обратила внимание, что возможные поставки дальнобойного вооружения Киеву сопоставимы с установкой Штатами ракет на территории Европы, что запрещено Договором о ракетах средней и меньшей дальности.

Возможные поставки Вашингтоном ракет большей дальности киевскому режиму будут означать переход красной черты и сделают Соединённые Штаты Америки непосредственной стороной конфликта. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«США и их союзники, поставляющие оружие киевскому режиму, фактически становятся соучастниками его военных преступлений. Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдёт красную черту и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами», — сказала Захарова.

По её словам, возможные поставки ракетных вооружений киевскому режиму сопоставимы с ситуацией, при которой в странах Европы размещались бы способные поражать цели на территории РФ наземные ракеты американского производства, ранее запрещённые по Договору о ракетах средней и меньшей дальности.

«При таком сценарии мы вынуждены будем адекватно реагировать, по-моему, это очевидно. Подобный безответственный шаг будет иметь крайне дестабилизирующий характер, способствовать дополнительному нарастанию напряжённости и провоцировать гонку вооружений. Мы понимаем, что Вашингтон взял курс на глобальную дестабилизацию ситуации в мире. Это мы видим в различных регионах мира — в Азии, Евразии, Европе, Африке», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Говоря о поставках Западом различных видов вооружения на Украину, Захарова подчеркнула, что эти действия являются частью «огромной коррупционной схемы перекачки и отмывания западных денежных средств через киевский режим».

Вдобавок она указала на прямую вовлечённость США в украинский конфликт. По её словам, Вашингтон заинтересован «в максимальном затягивании» боевых действий и в контроле над этой ситуацией. Эту же цель преследует и опубликованный на этой неделе проект Киева по гарантиям безопасности. В нём, в частности, говорится о необходимости инвестиций со стороны союзников в оборонно-промышленный комплекс страны и передаче Украине оружия.

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«Это не «гарантии безопасности» Украины, а желание нас убивать. Раньше на Западе о нём не говорили в открытую. Говорили о чём угодно: что мы не такие, что нас нужно исправлять, что нас нужно переделать, чтобы мы стали правильными и хорошими, что нас надо долго учить. Сегодня они говорят по-другому, открыто заявляя, что русских надо просто убивать», — констатировала дипломат.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью РИА Новости заявил, что Киев запросил у Вашингтона новый пакет военной помощи, в котором речь идёт о десятках типов вооружений, в том числе ударных БПЛА, противолодочных ракетах Harpoon. Также российская сторона озабочена желанием киевского режима добиться получения оперативно-тактических ракет ATACMS, предназначенных для нанесения ударов по целям на расстоянии до 300 км.

«Если Киев получит такое оружие, в область возможного поражения попадут крупные российские города, а также объекты промышленной и транспортной инфраструктуры. ВСУ постоянно нарушают нормы гуманитарного права даже на тех территориях, которые считали частью Украины. Обстреливаются населённые пункты Донбасса, гибнут мирные, невинные люди. Посмотрите, сколько свастики и нацистской символики на украинской военной технике. Если подобное происходит в отношении ДНР и ЛНР, то, очевидно, при наличии у этих вояк дальнобойных американских ракет они ничтоже сумняшеся применят их и по нашей стране. Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», — пояснил дипломат.

ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, которую можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе HIMARS, которые США поставляют на Украину с июня.