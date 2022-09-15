«Полигон по утилизации устаревших вооружений»: Антонов оценил оказание военной поддержки Украине со стороны США

Соединённые Штаты Америки делают всё для того, чтобы превратить украинскую территорию в «полигон по утилизации устаревших вооружений», заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, в ходе спецоперации союзные войска «перемалывают» на поле боя западные вооружения, которые обошлись американским налогоплательщикам в миллиарды долларов. Он также обратил внимание, что кураторы Киева подталкивают Украину к самоубийственным авантюрам, а не к мирным переговорам, поскольку зарабатывают на поставках снарядов и оружия, произведённого в США.

Текущая политика США в отношении Украины, куда поставляются различные виды вооружений, свидетельствует о желании Вашингтона превратить украинскую территорию в испытательный полигон. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.

«На сегодня сделано всё для того, чтобы превратить республику в полигон по утилизации устаревших вооружений и апробации новой натовской военной техники в противостоянии российскому оружию, — сказал Антонов. — Миллиарды долларов простых налогоплательщиков испаряются, а точнее улетучиваются в форме взлетающих на воздух западных вооружений на поле боя. Там, где их сегодня перемалывают союзные войска».

Он также напомнил, что в ходе конфликтов всегда богатели американские производители вооружений, что подтверждает опыт как Первой, так и Второй мировых войн. По его словам, аналогичные процессы происходят и сейчас, когда на украинский фронт поступают «миллионы снарядов и огромное количество оружия», произведённого в США.

«Именно поэтому мирный сценарий никак не может устроить жаждущих власти и денег кураторов Киева. Они не перестанут подталкивать Украину к дальнейшим самоубийственным авантюрам, таким как изначально обречённые на провал «наступления», — подчеркнул глава российского диппредставительства.

Антонов отметил, что удовлетворение Вашингтоном запросов Киева по поставкам новых вооружений не приведёт к изменению положения дел: «Говорить о победе над Россией на поле боя могут только наивные, недальновидные политики, плохо знающие историю».

При этом он обратил внимание, что речь со стороны западных стран во главе с США идёт уже о предоставлении киевскому режиму наступательных вооружений, таких как истребители и дальнобойные ракетные системы.

«Обратите внимание: никаких разговоров о необходимости начать переговоры сегодня нет. А если они и звучат, то либо шёпотом, либо сквозь зубы. Чаще — совершенно противоположное: «Больше оружия, бить сильнее по союзным войскам». Якобы текущая ситуация предоставляет Украине лучшие переговорные позиции, невзирая на то, какова их цена. Основная цель — любыми средствами нанести России поражение, а впоследствии не дать ей возможность играть ключевую роль на международной арене. А если получится, расчленить на части», — заметил посол РФ.

Кроме того, он отверг обвинения в том, что Россия якобы выступает первопричиной кризисных явлений в экономике стран Запада. По его словам, подобные заявления являются «высшим лицемерием».

«Не лучше ли было отдать хотя бы часть вылетевших в трубу средств и ресурсов беднейшим государствам Латинской Америки, Африки или Азии? Решить энергетические проблемы Европы совсем не сложно. Нужно просто нажать кнопку и запустить «Северный поток — 2», — подчеркнул дипломат.

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В России неоднократно отмечали, что поставки странами коллективного Запада вооружений Украине лишь затягивают конфликт и увеличивают число жертв. Об этом, в частности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран ШОС в конце августа.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что Вашингтон «продолжает милитаризировать нацистский киевский режим, толкая его на всё новые преступления». Вместе с тем он констатировал, что все цели специальной военной операции будут достигнуты: «Киевский режим будет денацифицирован, а западная военная помощь — уничтожена».

Ранее на этой неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам Запада, заявив, что киевскому режиму требуется больше тяжёлых вооружений, чтобы нарастить темпы боевых действий. Он также выразил уверенность в том, что чем больше военной поддержки от Запада Киев получит сейчас, тем быстрее завершится конфликт.

При этом, согласно открытым данным, администрация Джо Байдена уже выделила более $15 млрд на оказание Украине военной поддержки, Великобритания — £2,3 млрд, Германия — около €686 млн.