«Толкая на новые преступления»: в Госдуме заявили о продолжающейся милитаризации Киева американской стороной

Вашингтон подталкивает Киев к совершению новых преступлений и продолжает милитаризацию Украины, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По словам парламентария, США толкают Украину на новые преступления вместо того, чтобы прилагать усилия для прекращения обстрелов Донбасса и Запорожской атомной электростанции.

США продолжают милитаризацию киевского режима и подталкивают его к совершению преступлений, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В публикации в своём Telegram-канале он обратил внимание на заявление Белого дома, который осуждает «авиаудары России по критической инфраструктуре на Украине». Спикер Госдумы задался риторическим вопросом, какие усилия США прилагают для прекращения обстрелов мирных граждан Донбасса и Запорожской атомной электростанции.

«А что сделал Вашингтон для прекращения обстрелов мирных граждан Донбасса, где люди живут в страхе, без воды и света более восьми лет? Что делает Вашингтон сейчас для прекращения ударов по Запорожской АЭС со стороны украинских формирований, грозящих ядерной катастрофой? Только продолжает милитаризировать нацистский киевский режим, толкая его на всё новые преступления», — написал Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.

«Киевский режим будет денацифицирован, а западная военная помощь — уничтожена», — подчеркнул парламентарий.

Потери ВСУ на Херсонском направлении

В военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области заявили, что потери ВСУ в боях на этом направлении превысили 3 тыс. человек. Об этом рассказал замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов.

«Большинство из них — обыкновенные люди, которых киевский режим силой мобилизовал», — цитирует Стремоусова РИА Новости.

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Он отметил, что реальных продвижений украинских войск нет, а во взятых под контроль ВСУ населённых пунктах никогда не было российских войск. По словам Стремоусова, речь идёт о сёлах так называемой буферной зоны.

Комментируя ситуацию в регионе в целом, он заявил, что гарантией безопасности Херсонской области станет смещение линии фронта.

«Для прекращения обстрелов региона и гарантирования его безопасности необходимо отодвинуть линию фронта в сторону Николаева», — сказал он РИА Новости.

Обстановка в ДНР и ЛНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные в ночь на вторник провели артиллерийскую атаку на Красный Лиман. По его словам, в город пытались зайти диверсионные группы, но их атаки были отбиты. Об этом он заявил в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

По его словам, в Святогорске сохраняется напряжённая ситуация. Как пояснил Пушилин, говорить о полном контроле союзных сил над населённым пунктом пока нельзя, но «есть определённые перспективы».

Вечером 12 сентября Пушилин также рассказал о попытках ВСУ атаковать донецкий аэропорт. Как полагает глава ДНР, это сделано из «пиар-соображений».

«Но там доблестная «Спарта», всё понимая, всё осознавая, всё выполнила так, как нужно. Противник — практически в полном составе вся группа уничтожена», — сказал Пушилин.

В свою очередь, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко утром 13 сентября заявил, что ВСУ из-за успехов союзных сил меняют локации пунктов управления.

«Из населённого пункта Артёмовск в населённый пункт Часов Яр отмечена передислокация пунктов управления подразделений, находящихся на передовых позициях», — написал он в Telegram.

Он также рассказал о возведении ВСУ фортификационных сооружений западнее Артёмовска. Согласно приведённым Марочко данным, позиции строят «прямо во дворах жилых домов с расчётом использования мирных граждан в качестве живого щита».

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Как сообщило утром 13 сентября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за прошедшие сутки противник обстрелял территорию республики 40 раз.

При обстрелах применялась артиллерия калибра 122, 152 и 155 мм, а также танки. Выпущено в общей сложности 195 единиц различных боеприпасов.

По данным штаба территориальной обороны ДНР, за прошедшие сутки в республике в результате обстрелов погиб один человек, ещё пять ранены. Кроме того, двое получили травмы, наступив на сброшенную украинской стороной мину ПФМ-1.

Между тем сообщается об обстреле расположенного в ЛНР населённого пункта Брянка из реактивных систем залпового огня HIMARS. По данным луганской стороны, обстрел произошёл около 23:10, выпущено четыре ракеты.