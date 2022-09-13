ВСУ выпустили четыре ракеты HIMARS по ЛНР

Украинские военные выпустили четыре ракеты по Брянке в Луганской Народной Республике.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел... по н.п. Брянка с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты)», — говорится в сообщении СЦКК ЛНР.

По данным газеты The Wall Street Journal со ссылкой на документ, предоставленный американским конгрессменам, украинские власти запрашивают у Соединённых Штатов дополнительное вооружение, в том числе ракетные системы большой дальности, которые Вашингтон ранее отказывался предоставлять.

Как уточняет РИА Новости, требования Украины включают, в том числе, тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 км.