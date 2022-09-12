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Более 60 человек пострадали в Донецке от мин «Лепесток» с лета

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что более 60 человек, из них двое детей, пострадали с лета в Донецке от мин ПФМ-1 и ПФМ-1С «Лепесток».
Более 60 человек пострадали в Донецке от мин «Лепесток» с лета
  • РИА Новости

Он также отметил, что данные мины всё ещё продолжают находить на территории города.

«С большим сожалением могу констатировать, что «Лепестки» продолжают присутствовать, притом что идёт разминирование. Но это недаром запрещённая мина… К сожалению, на сегодняшний момент у нас зарегистрировано 63 случая подрыва, в том числе двоих детей», — сказал он агентству РИА Новости.

Подробнее об опасности, которую представляют мины «Лепесток», — в материале RT.

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