Более 60 человек пострадали в Донецке от мин «Лепесток» с лета

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что более 60 человек, из них двое детей, пострадали с лета в Донецке от мин ПФМ-1 и ПФМ-1С «Лепесток».

Он также отметил, что данные мины всё ещё продолжают находить на территории города.

«С большим сожалением могу констатировать, что «Лепестки» продолжают присутствовать, притом что идёт разминирование. Но это недаром запрещённая мина… К сожалению, на сегодняшний момент у нас зарегистрировано 63 случая подрыва, в том числе двоих детей», — сказал он агентству РИА Новости.

Подробнее об опасности, которую представляют мины «Лепесток», — в материале RT.