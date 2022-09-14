Антонов: кураторы Киева не согласятся на мирное урегулирование конфликта на Украине

Россия полагает, что западные кураторы Киева не согласятся на мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Мирный сценарий никак не может устроить жаждущих власти и денег кураторов Киева. Они не перестанут подталкивать Украину к дальнейшим самоубийственным авантюрам, таким как изначально обречённые на провал «наступления», — заявил в интервью РИА Новости посол.

Он отметил, что заявления властей США об их «неучастии» в конфликте на Украине нелепы и безосновательны.

Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, западная помощь Киеву рассчитана на долгосрочную перспективу.