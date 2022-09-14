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Антонов: заявления властей США о «неучастии» Вашингтона в конфликте на Украине нелепы

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Заявления властей США об их «неучастии» в конфликте на Украине нелепы и безосновательны. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов: заявления властей США о «неучастии» Вашингтона в конфликте на Украине нелепы
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Совершенно нелепо и безосновательно звучат заявления Вашингтона о том, что США стоят в стороне и не являются стороной конфликта. Факты, интервью бывших и нынешних политиков и генералов говорят об обратном», — заявил Антонов.

Он отметил, что власти США предприняли все возможные меры для превращения Украины в полигон по утилизации устаревших и апробации новых вооружений НАТО.

Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, западная помощь Киеву рассчитана на долгосрочную перспективу.

Как позднее сообщила газета The Wall Street Journal, украинские власти запросили у Соединённых Штатов дополнительное вооружение, в том числе ракетные системы большой дальности, которые Вашингтон ранее отказывался предоставлять.

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