Антонов: заявления властей США о «неучастии» Вашингтона в конфликте на Украине нелепы
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Совершенно нелепо и безосновательно звучат заявления Вашингтона о том, что США стоят в стороне и не являются стороной конфликта. Факты, интервью бывших и нынешних политиков и генералов говорят об обратном», — заявил Антонов.
Он отметил, что власти США предприняли все возможные меры для превращения Украины в полигон по утилизации устаревших и апробации новых вооружений НАТО.
Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.
По словам министра обороны США Ллойда Остина, западная помощь Киеву рассчитана на долгосрочную перспективу.
Как позднее сообщила газета The Wall Street Journal, украинские власти запросили у Соединённых Штатов дополнительное вооружение, в том числе ракетные системы большой дальности, которые Вашингтон ранее отказывался предоставлять.