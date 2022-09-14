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Антонов предупредил США о втягивании в конфликт с Россией при поставках Киеву ракет ATACMS

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Возможные поставки Киеву американских баллистических ракет ATACMS чреваты втягиванием Вашингтона в конфликт с Россией, заявил российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
Антонов предупредил США о втягивании в конфликт с Россией при поставках Киеву ракет ATACMS
  • РИА Новости

Он акцентировал внимание на том, что в случае попадания такого оружия на Украину область возможного поражения распространится на крупные российские города и объекты промышленной и транспортной инфраструктуры.

«Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», — сказал Антонов в интервью РИА Новости.

Кроме того, добавил он, ВСУ постоянно нарушают нормы гуманитарного права даже на тех территориях, которые Киев считал частью Украины.

14 сентября в результате удара украинской армии по одному из жилых кварталов Херсона погибли четыре мирных жителя, включая двоих детей.

Ранее председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка информировал, что мирная жительница Донецка погибла при обстреле со стороны ВСУ, а один из сотрудников НС ДНР получил ранения.

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