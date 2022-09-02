военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

При обстреле здания Народного совета ДНР со стороны ВСУ погибла мирная жительница

Короткая ссылка
Мирная жительница Донецка погибла при обстреле со стороны ВСУ, один из сотрудников Народного совета Донецкой Народной Республики получил ранения, заявил председатель НС ДНР Владимир Бидёвка.
При обстреле здания Народного совета ДНР со стороны ВСУ погибла мирная жительница
  • РИА Новости

«В результате обстрела центра Донецка повреждения получило здание Народного совета ДНР, ранения лёгкой степени тяжести получил один из сотрудников, находившихся в здании», — написал он в Telegram.

Среди работников аппарата и депутатов погибших нет, однако у здания была смертельно ранена мирная жительница города. Её личность устанавливается.

Ранее в ДНР сообщили о гибели двух человек при обстреле украинскими военными Донецка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить