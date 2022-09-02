При обстреле здания Народного совета ДНР со стороны ВСУ погибла мирная жительница
- РИА Новости
«В результате обстрела центра Донецка повреждения получило здание Народного совета ДНР, ранения лёгкой степени тяжести получил один из сотрудников, находившихся в здании», — написал он в Telegram.
Среди работников аппарата и депутатов погибших нет, однако у здания была смертельно ранена мирная жительница города. Её личность устанавливается.
Ранее в ДНР сообщили о гибели двух человек при обстреле украинскими военными Донецка.