При обстреле здания Народного совета ДНР со стороны ВСУ погибла мирная жительница

Мирная жительница Донецка погибла при обстреле со стороны ВСУ, один из сотрудников Народного совета Донецкой Народной Республики получил ранения, заявил председатель НС ДНР Владимир Бидёвка.

«В результате обстрела центра Донецка повреждения получило здание Народного совета ДНР, ранения лёгкой степени тяжести получил один из сотрудников, находившихся в здании», — написал он в Telegram.

Среди работников аппарата и депутатов погибших нет, однако у здания была смертельно ранена мирная жительница города. Её личность устанавливается.

Ранее в ДНР сообщили о гибели двух человек при обстреле украинскими военными Донецка.