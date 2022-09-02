В ДНР сообщили о гибели двух человек при обстреле украинскими военными Донецка
- РИА Новости
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«ВФУ атаковали Ворошиловский район Донецка, на улице Артёма и бульваре Пушкина погибли два человека и ещё один мирный житель получил ранение», — говорится в сообщении в Telegram.
В штабе добавили, что шесть человек пострадали в результате обстрелов Петровского района Донецка со стороны ВСУ.
Ранее в ДНР заявили, что в Макеевке в результате обстрелов украинских военных погибли два человека, ещё два пострадали.