В ДНР сообщили о гибели двух человек при обстреле украинскими военными Донецка

В результате обстрелов украинскими военными Ворошиловского района Донецка два человека погибли и ещё один пострадал. Об этом заявил штаб территориальной обороны ДНР.

«ВФУ атаковали Ворошиловский район Донецка, на улице Артёма и бульваре Пушкина погибли два человека и ещё один мирный житель получил ранение», — говорится в сообщении в Telegram.

В штабе добавили, что шесть человек пострадали в результате обстрелов Петровского района Донецка со стороны ВСУ.

Ранее в ДНР заявили, что в Макеевке в результате обстрелов украинских военных погибли два человека, ещё два пострадали.