Антонов предложил Европе запустить «Северный поток — 2» для решения энергетических проблем

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предложил странам Европы запустить трубопровод «Северный поток — 2» для решения проблем в сфере энергетики.

«Решить энергетические проблемы Европы крайне несложно. Нужно просто нажать кнопку и запустить «Северный поток — 2», — сказал он в интервью РИА Новости.

Дипломат также отверг обвинения в адрес России о том, что Москва якобы является причиной кризисов в ряде стран. По словам Антонова, подобные высказывания — это высшее лицемерие.

Посол России в Германии Сергей Нечаев ранее отметил, что трубопровод полностью готов к эксплуатации и заполнен газом, для его запуска необходима только политическая воля властей ФРГ.

В Вене тысячи людей вышли на улицы протестовать против антироссийских санкций и роста цен на энергию. Они призывали также возобновить проект «Северный поток — 2» и открыть «Северный поток».