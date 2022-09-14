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Антонов предложил Европе запустить «Северный поток — 2» для решения энергетических проблем

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предложил странам Европы запустить трубопровод «Северный поток — 2» для решения проблем в сфере энергетики.
Антонов предложил Европе запустить «Северный поток — 2» для решения энергетических проблем
  • Gettyimages.ru
  • © Daniel Reinhardt/dpa

«Решить энергетические проблемы Европы крайне несложно. Нужно просто нажать кнопку и запустить «Северный поток — 2», — сказал он в интервью РИА Новости.

Дипломат также отверг обвинения в адрес России о том, что Москва якобы является причиной кризисов в ряде стран. По словам Антонова, подобные высказывания — это высшее лицемерие.

Посол России в Германии Сергей Нечаев ранее отметил, что трубопровод полностью готов к эксплуатации и заполнен газом, для его запуска необходима только политическая воля властей ФРГ.

В Вене тысячи людей вышли на улицы протестовать против антироссийских санкций и роста цен на энергию. Они призывали также возобновить проект «Северный поток — 2» и открыть «Северный поток».

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