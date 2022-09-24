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Лавров назвал США стороной конфликта на Украине

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Министр иностранных дел России назвал Соединённые Штаты стороной конфликта на Украине.
Лавров назвал США стороной конфликта на Украине
  • AP
  • © Mary Altaffer

«Не так давно один из командующих Вооружёнными силами Украины, комментируя тему применения американского оружия на поле боя, сказал: «Да, американцы имеют право вето на те цели, которые мы выбираем». Что это, как не прямое участие в наведении смертоносных орудий и участие в войне?» — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Он также напомнил про другие меры поддержки Киева со стороны США.

«У Starlink есть и спутники, и наземная инфраструктура — задействование этого ресурса в войне тоже означает, что США совсем не являются нейтральными в этой ситуации и являются стороной конфликта», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил об идущем вооружённом конфликте между Россией и коллективным Западом на Украине.

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