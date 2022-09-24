Лавров назвал США стороной конфликта на Украине

Министр иностранных дел России назвал Соединённые Штаты стороной конфликта на Украине.

«Не так давно один из командующих Вооружёнными силами Украины, комментируя тему применения американского оружия на поле боя, сказал: «Да, американцы имеют право вето на те цели, которые мы выбираем». Что это, как не прямое участие в наведении смертоносных орудий и участие в войне?» — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Он также напомнил про другие меры поддержки Киева со стороны США.

«У Starlink есть и спутники, и наземная инфраструктура — задействование этого ресурса в войне тоже означает, что США совсем не являются нейтральными в этой ситуации и являются стороной конфликта», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил об идущем вооружённом конфликте между Россией и коллективным Западом на Украине.