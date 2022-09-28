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Песков: США всё сильнее близятся к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине

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США всё больше залезают в конфликт на Украине и близятся к тому, чтобы стать его стороной, это чрезвычайно опасно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: США всё сильнее близятся к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Так он прокомментировало слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон не будет препятствовать Киеву в использовании американского оружия против территорий, на которых прошли референдумы.

В Кремле негативно относятся к таким заявлениям, отметил Песков.

«Всё больше и больше американская сторона де-факто залезает в этот конфликт. Всё больше и больше американская сторона близится к тому, чтобы стать стороной этого конфликта, что чрезвычайно и потенциально опасно», — сказал представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что один из командующих Вооружёнными силами Украины, комментируя тему применения американского оружия на поле боя, сказал: «Да, американцы имеют право вето на те цели, которые мы выбираем».

«Что это, как не прямое участие в наведении смертоносных орудий и участие в войне?» — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что у Starlink есть и спутники, и наземная инфраструктура, которые задействованы в боевых действиях.

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