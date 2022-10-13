МИД: за резолюцию против России вынуждали проголосовать методом дипломатического террора

Западу удалось добиться результата по антироссийской резолюции ГА ООН методами дипломатического террора и шантажа, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Методы дипломатического террора применил Запад, бесстыдно, откровенно выкручивая руки, угрожая всевозможными карами развивающимся странам», — цитирует его ТАСС.

Лавров отметил, что подобным «неприкрытым шантажом» удалось обеспечить результат.

Ранее стало известно, что Венгрия и Сербия среди прочих стран проголосовали за резолюцию ООН, осуждающую и не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.