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Венгрия и Сербия проголосовали за осуждающую референдумы в Донбассе резолюцию ООН 

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Венгрия и Сербия среди прочих стран проголосовали за резолюцию ООН, осуждающую и не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом пишет РИА Новости.
Венгрия и Сербия проголосовали за осуждающую референдумы в Донбассе резолюцию ООН 
  • globallookpress.com

Также за резолюцию проголосовали Бразилия, Науру, США, Великобритания, Украина, прибалтийские страны и ещё 133 государства.

Против резолюции проголосовали Россия, Белоруссия, Северная Корея, Сирия и Никарагуа. 35 государств воздержались при голосовании. Ещё десять, в том числе Иран и Азербайджан, отказались участвовать в голосовании.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что проект резолюции является провокационным.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По итогам референдумов большинство жителей указанных регионов высказались за присоединение к России.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

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