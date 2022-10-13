Венгрия и Сербия проголосовали за осуждающую референдумы в Донбассе резолюцию ООН 

Венгрия и Сербия среди прочих стран проголосовали за резолюцию ООН, осуждающую и не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом пишет РИА Новости.

Также за резолюцию проголосовали Бразилия, Науру, США, Великобритания, Украина, прибалтийские страны и ещё 133 государства.

Против резолюции проголосовали Россия, Белоруссия, Северная Корея, Сирия и Никарагуа. 35 государств воздержались при голосовании. Ещё десять, в том числе Иран и Азербайджан, отказались участвовать в голосовании.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что проект резолюции является провокационным.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По итогам референдумов большинство жителей указанных регионов высказались за присоединение к России.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.