Путин подписал федеральные законы о принятии четырёх новых регионов в состав России

Российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

globallookpress.com

© Komsomolskaya Pravda

Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Ранее документы были одобрены Советом Федерации и Госдумой. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что теперь в России 89 субъектов.