Путин подписал федеральные законы о принятии четырёх новых регионов в состав России
Российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
- globallookpress.com
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Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Ранее документы были одобрены Советом Федерации и Госдумой.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что теперь в России 89 субъектов.
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