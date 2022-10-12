ГА ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях

Генассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Об этом сообщает РИА Новости.

Резолюцию ранее подготовили западные страны. Документ не признаёт референдумы и призывает страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения статуса республик Донбасса и Херсонской и Запорожской областей.

Также в документе Россию призывают «вывести свои силы с Украины».

За резолюцию голосовали 143 страны, против — пять, воздержались 35 стран.

Против проголосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Никарагуа.

Источник агентства отмечал, что США вместе с партнёрами «активно уговаривали страны» поддержать западный проект резолюции.

Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, председатель ГА ООН Чаба Кёрёши решил не выбирать тайный формат голосования, «сыграл за авторов резолюции» и «сделал всё, чтобы манипулировать процедурой Генассамблеи».

В Китае заявили, что проект резолюции не отвечает целям деэскалации ситуации и возобновлению диалога.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.