Постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил о двойных стандартах при голосовании в Генассамблее ООН.

Его слова приводит РИА Новости.

Он прокомментировал принятое ГА ООН решение касательно формата голосования по западной резолюции, не признающей результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

По его словам, председатель ГА ООН Чаба Кёрёши, который решил не выбирать тайный формат голосования, «сыграл за авторов резолюции» и «сделал всё, чтобы манипулировать процедурой Генассамблеи».

Небензя назвал это возмутительным, отметив, что никогда «не видел таких манипуляций с Генассамблеей».

«Это, очевидно, двойные стандарты и нарушение добропорядочности председательства», — сказал он.

Ранее Небензя выступил с предложением немедленно проголосовать по резолюции Запада, не признающей референдумы в республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях по вопросу о присоединении к России, однако председатель ГА ООН Чаба Кёрёши отклонил это предложение.