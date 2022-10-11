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Небензя заявил о двойных стандартах при голосовании в Генассамблее ООН

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Постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил о двойных стандартах при голосовании в Генассамблее ООН.
Небензя заявил о двойных стандартах при голосовании в Генассамблее ООН
  • AP

Его слова приводит РИА Новости.

Он прокомментировал принятое ГА ООН решение касательно формата голосования по западной резолюции, не признающей результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

По его словам, председатель ГА ООН Чаба Кёрёши, который решил не выбирать тайный формат голосования, «сыграл за авторов резолюции» и «сделал всё, чтобы манипулировать процедурой Генассамблеи».

Небензя назвал это возмутительным, отметив, что никогда «не видел таких манипуляций с Генассамблеей».

«Это, очевидно, двойные стандарты и нарушение добропорядочности председательства», — сказал он.

Ранее Небензя выступил с предложением немедленно проголосовать по резолюции Запада, не признающей референдумы в республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях по вопросу о присоединении к России, однако председатель ГА ООН Чаба Кёрёши отклонил это предложение.

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