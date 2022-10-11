Небензя: Россия не добилась немедленного голосования в ГА ООН по резолюции о референдумах
«Мы хотим, чтобы вы объявили голосование по проекту резолюции сейчас. Мы проголосовали, а затем предложили дебаты по этому вопросу», — приводит слова Небензи РИА Новости.
Кёрёши в ответ на это сослался на практику заседания ГА, которая предполагает проведение голосования после дебатов.
Небензя в свою очередь подчеркнул, что такой сценарий выгоден «известно кому».
Он также выразил сожаление выбранными методами ведения заседания.
5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырёх новых регионов в состав России.
Перед этим документы были одобрены Советом Федерации и Госдумой.