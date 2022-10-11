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Небензя: Россия не добилась немедленного голосования в ГА ООН по резолюции о референдумах

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Российский постпред при ООН Василий Небензя выступил с предложением немедленно проголосовать по резолюции Запада, не признающей референдумы в республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях по вопросу о присоединении к России, однако председатель Генеральной ассамблеи (ГА) всемирной организации Чаба Кёрёши отклонил это предложение.

«Мы хотим, чтобы вы объявили голосование по проекту резолюции сейчас. Мы проголосовали, а затем предложили дебаты по этому вопросу», — приводит слова Небензи РИА Новости.

Кёрёши в ответ на это сослался на практику заседания ГА, которая предполагает проведение голосования после дебатов.

Небензя в свою очередь подчеркнул, что такой сценарий выгоден «известно кому».

Он также выразил сожаление выбранными методами ведения заседания.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырёх новых регионов в состав России.

Перед этим документы были одобрены Советом Федерации и Госдумой.

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