Зампостпреда Китая при ООН: КНР воздержится при голосовании по резолюции по Украине
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«Мы всегда верили, что любые действия Генеральной Ассамблеи должны способствовать деэскалации ситуации и возобновлению диалога. Представленный проект резолюции не отвечает этим целям. Поэтому делегация Китая воздержится при голосовании», — цитирует его ТАСС.
ЕС в своём проекте резолюции для Генеральной Ассамблеи ООН призвал достичь урегулирования на Украине путём переговоров.
Речь идёт о резолюции, которая разрабатывается для осуждения присоединения к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.