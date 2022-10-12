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Зампостпреда Китая при ООН: КНР воздержится при голосовании по резолюции по Украине

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Китай воздержится при голосовании на спецсессии Генассамблеи ООН по антироссийской резолюции по теме Украины, заявил зампостпреда КНР при всемирной организации Гэн Шуан.
Зампостпреда Китая при ООН: КНР воздержится при голосовании по резолюции по Украине
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«Мы всегда верили, что любые действия Генеральной Ассамблеи должны способствовать деэскалации ситуации и возобновлению диалога. Представленный проект резолюции не отвечает этим целям. Поэтому делегация Китая воздержится при голосовании», — цитирует его ТАСС.

ЕС в своём проекте резолюции для Генеральной Ассамблеи ООН призвал достичь урегулирования на Украине путём переговоров.

Речь идёт о резолюции, которая разрабатывается для осуждения присоединения к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 

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