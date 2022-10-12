Зампостпреда Китая при ООН: КНР воздержится при голосовании по резолюции по Украине

Китай воздержится при голосовании на спецсессии Генассамблеи ООН по антироссийской резолюции по теме Украины, заявил зампостпреда КНР при всемирной организации Гэн Шуан.

«Мы всегда верили, что любые действия Генеральной Ассамблеи должны способствовать деэскалации ситуации и возобновлению диалога. Представленный проект резолюции не отвечает этим целям. Поэтому делегация Китая воздержится при голосовании», — цитирует его ТАСС.

ЕС в своём проекте резолюции для Генеральной Ассамблеи ООН призвал достичь урегулирования на Украине путём переговоров.

Речь идёт о резолюции, которая разрабатывается для осуждения присоединения к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.