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ЕС в проекте резолюции для ГА ООН призвал к переговорам по Украине

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ЕС в своём проекте резолюции для Генеральной Ассамблеи ООН призывает достичь урегулирования на Украине путём переговоров.
ЕС в проекте резолюции для ГА ООН призвал к переговорам по Украине
  • РИА Новости

Об этом пишет издание Euobserver со ссылкой на текст документа. 

Речь идёт о резолюции, которая разрабатывается для осуждения присоединения к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 

В проекте резолюции, который датируется 7 октября, отмечается, что страны ООН и международные структуры должны поддержать мирное прекращение конфликта «с помощью политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных средств».

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Запад в неверной оценке последствий кризиса на Украине. 

Также Эрдоган заявил, что установление «самого худшего мира» на Украине будет лучше «продолжения войны».

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