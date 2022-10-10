ЕС в проекте резолюции для ГА ООН призвал к переговорам по Украине

ЕС в своём проекте резолюции для Генеральной Ассамблеи ООН призывает достичь урегулирования на Украине путём переговоров.

Об этом пишет издание Euobserver со ссылкой на текст документа.

Речь идёт о резолюции, которая разрабатывается для осуждения присоединения к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В проекте резолюции, который датируется 7 октября, отмечается, что страны ООН и международные структуры должны поддержать мирное прекращение конфликта «с помощью политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных средств».

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Запад в неверной оценке последствий кризиса на Украине.

Также Эрдоган заявил, что установление «самого худшего мира» на Украине будет лучше «продолжения войны».