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Эрдоган обвинил Запад в неверной оценке последствий кризиса на Украине

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Запад в неверной оценке последствий кризиса на Украине. Об этом он сказал в Анкаре.
Эрдоган обвинил Запад в неверной оценке последствий кризиса на Украине
  • Gettyimages.ru

Эрдоган заявил, что показатели инфляции достигли самого высокого уровня за последние 50—60 лет, также растёт озабоченность касательно продовольственной безопасности. 

Он также отметил, что в ходе последнего саммита в Праге лидеры западных стран спрашивали, каким образом пережить эту зиму. 

«Они не оценили события между Россией и Украиной с точки зрения здравого смысла», — цитирует его РИА Новости. 

Также Эрдоган считает, что в мире неизбежно произойдут радикальные политические изменения.

Ранее Эрдоган заявил, что установление «самого худшего мира» на Украине будет лучше «продолжения войны».

Председатель объединённого парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель выразил мнение, что переговоры между Россией, США, Германией, Британией и Францией можно провести в Стамбуле.

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