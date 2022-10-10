Эрдоган обвинил Запад в неверной оценке последствий кризиса на Украине
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Эрдоган заявил, что показатели инфляции достигли самого высокого уровня за последние 50—60 лет, также растёт озабоченность касательно продовольственной безопасности.
Он также отметил, что в ходе последнего саммита в Праге лидеры западных стран спрашивали, каким образом пережить эту зиму.
«Они не оценили события между Россией и Украиной с точки зрения здравого смысла», — цитирует его РИА Новости.
Также Эрдоган считает, что в мире неизбежно произойдут радикальные политические изменения.
Ранее Эрдоган заявил, что установление «самого худшего мира» на Украине будет лучше «продолжения войны».
Председатель объединённого парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель выразил мнение, что переговоры между Россией, США, Германией, Британией и Францией можно провести в Стамбуле.