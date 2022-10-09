В Турции предложили провести переговоры России и Запада в Стамбуле

Переговоры между Россией, США, Германией, Британией и Францией можно провести в Стамбуле, заявил председатель объединённого парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель.

«Мы предполагаем, что местом переговоров может стать Стамбул — конечно, в случае согласия сторон», — цитирует РИА Новости Карайеля.

По его словам, Стамбул может стать местом, которое приемлемо для всех сторон.

Как ранее заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, установление «самого худшего мира» на Украине будет лучше «продолжения войны».

30 сентября российский лидер призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.

После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.