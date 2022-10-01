«Время выбирать»: в США предлагают «наказывать» страны, признавшие референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях

США призывают международное сообщество осудить шаги Москвы по включению в состав Российской Федерации регионов, в которых прошли референдумы, заявил президент Джо Байден. Между тем в конгрессе выдвинули инициативу, которая предполагает прекращение поддержки со стороны Вашингтона тех государств, которые признают итоги голосования в Донбассе и на освобождённых территориях. Согласно законопроекту, таким странам должно быть отказано в экономической и военной помощи. Эксперты констатируют, что США пытаются навязать другим государствам свою повестку, прибегая для этого в том числе к шантажу и угрозам санкциями. В частности это обусловлено тем, что для Соединённых Штатов жизненно важно сохранять роль глобального регулятора, а Россия сейчас фактически занимается разрушением однополярного мира, считают аналитики.

Соединённые Штаты призывают мировое сообщество осудить Москву за включение в состав России бывших украинских территорий, на которых на минувшей неделе прошли референдумы, заявил президент США Джо Байден.

«Мы сплотим международное сообщество как для осуждения этих шагов, так и для привлечения России к ответственности», — отметил он, добавив, что Вашингтон продолжит поддерживать киевский режим в его стремлении вернуть под свой контроль утраченные территории.

Между тем американские конгрессмены — республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь — выступили с законодательной инициативой, предполагающей «наказание» тех государств, которые решатся признать итоги референдумов, прошедших в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

«Сенат призывает президента США ограничить всю экономическую и военную помощь и поддержку любой из стран, которая признает суверенитет России над какой бы то ни было частью Украины», — говорится в резолюции.

Предложение было представлено в двух форматах: как отдельный законопроект и как поправка к оборонному бюджету на следующий финансовый год, который в США начинается с 1 октября.

«Настало время выбирать. Мир вновь встал перед выбором. Он таков: если вы встанете на сторону Путина... вы лишитесь всей поддержки со стороны США. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы маргинализировать вас на мировой арене», — заявил Грэм на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что всеобъемлющая поддержка и помощь Киеву якобы отвечает национальным интересам Соединённых Штатов. «То, как сложится ситуация на Украине, напрямую повлияет на нашу национальную безопасность», — отметил политик.

Блюменталь со своей стороны заявил, что Москва подталкивает поддерживающие Украину государства к тому, чтобы они были более сдержанны в своих действиях. «Но это не сработает. Всякая страна, которая помогает и пособничает Владимиру Путину... должна нести ответственность за своё соучастие», — сказал он.

По его словам, США будут стараться воздействовать на государства, «которые не встают на сторону международного права, борьбы за свободу и независимость Украины».

«Я ожидаю, что (эта мера. — RT) найдёт сильную поддержку в сенате так же, как и резолюция о признании России государством-спонсором терроризма, соавторами которой были мы с сенатором Грэмом и которая была принята единогласно», — добавил сенатор.

Соответствующий документ Грэм и Блюменталь представили в середине сентября. По расчётам сенаторов, этот статус должен лишить РФ суверенного иммунитета перед американскими судами, предоставив возможность предъявлять иски к её правительству.

Сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм

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Практика принуждения

США не первый раз предпринимают попытки влиять на решения других стран относительно их позиции по ситуации на Украине. В частности, угрожая санкциями, Вашингтон пытается принудить следовать своей повестке африканские страны. 27 апреля палата представителей одобрила законопроект «О борьбе со злонамеренными действиями России в Африке». В нём Госдепартаменту предписывается отслеживать шаги российских представителей на континенте и противодействовать распространению их влияния. В случае фиксации «злонамеренных действий» Вашингтон намерен посредством санкций «привлечь к ответственности» Москву, а также правительства и должностных лиц африканских стран, сотрудничающих с ней.

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Ограничивать суверенные действия в том числе и своих стран-членов стараются и в Евросоюзе. В последнее время Брюссель оказывает давление на Венгрию, которая придерживается собственных взглядов на текущие события и критикует антироссийские санкции, указывая на их разрушительность для европейской экономики. Эксперты считают, что именно отход венгерских властей от мейнстримной политики Брюсселя заставил евробюрократов обратить пристальное внимание на положение дел в республике. Следствием этого стал одобренный 15 сентября Европарламентом доклад о снижении уровня демократии в Венгрии. В нём утверждается, что местные власти якобы подрывают демократию и основополагающие права в стране, превращая её в «гибридный режим выборной автократии».

Ещё одним государством, которое ЕС принуждает занять однозначную позицию в контексте украинского конфликта, стала Сербия, претендующая на вступление в содружество. О том, что от Белграда постоянно требуют присоединиться к западным санкциям против РФ, не раз говорил глава республики Александр Вучич.

«Как мне сказали, Путин воздвиг занавес и теперь каждый должен продемонстрировать, по какую сторону этого занавеса хочет остаться», — отмечал сербский президент.

Он также обращал внимание на то, что позиция Брюсселя по Украине и вопросу её территориальной целостности снижает среди сербского населения желание присоединяться к ЕС.

Митинг в Белграде в поддержку президента Сербии Александра Вучича

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© Darko Vojinovic

Санкционная спираль

Не теряют на Западе надежды повлиять с помощью санкций и непосредственно на Россию. Так, Еврокомиссия уже подготовила предложения по рестрикциям в связи с референдумами, прошедшими в Донбассе и на освобождённых территориях. Это будет восьмой пакет ограничений, напомнила 28 сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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«Мы предлагаем ввести новые широкомасштабные запреты на импорт российской продукции. Это не позволит российским товарам попасть на европейский рынок и лишит Россию дополнительных доходов в размере €7 млрд», — сказала она.

Кроме этого, ЕК предлагает расширить список товаров, запрещённых к ввозу в РФ, добавив в него химическую и высокотехнологичную продукцию. Также предлагается запретить гражданам ЕС занимать посты в управляющих органах российских госкомпаний, чтобы те не имели возможности «извлекать выгоду из европейских знаний и опыта».

Новый пакет антироссийских ограничений, в который вошли десятки физических и юридических лиц, а также ряд иностранных компаний, ввели и США. Как отмечал 29 сентября на брифинге замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател, Вашингтон рассматривает все варианты ужесточения рестрикций.

«Мы будем и дальше задействовать различные инструменты и рычаги, находящиеся в нашем распоряжении, чтобы привлечь Россию к ответственности», — сказал он.

При этом 28 сентября в комитете по иностранным делам верхней палаты конгресса США выразили недовольство тем, что антироссийские санкции не оказывают ожидаемого эффекта.

Здание конгресса США

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«Вопрос выживания»

По словам политолога Андрея Суздальцева, для США тактика угроз и шантажа несогласных с их курсом стран уже давно стала традицией, так как с её помощью Вашингтон до сих пор обеспечивал себе положение гегемона на мировой арене.

«Для США это вопрос выживания. Вся система их власти и влияния строится на подчинении и насаждении своего мнения не только среди стран Запада, но и в мировом сообществе. Россия до относительно недавнего времени играла по американским правилам, однако потребность в дальнейшем развитии страны и насущность собственных интересов поставила её в условия конфронтации с США, которым не нравится проявление самостоятельности, да ещё и с претензией на равное с ними положение», — пояснил собеседник RT.

Он считает, что сегодня за Россией наблюдают десятки стран, и если ей удастся отстоять свои позиции, это послужит сигналом всем остальным, вдохновив их проводить более независимую политику.

«Естественно, что коллективный Запад сейчас будет предпринимать всё возможное, чтобы сохранить влияние в мире и не допустить укрепления позиций России, которая фактически разваливает однополярный мир. Ведь там считают только себя вправе признавать за кем-либо независимость, как в случае с Косовом», — сказал Суздальцев.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков также полагает, что для США жизненно необходимо сохранять роль регулятора в мировом пространстве.

«Экономика США и само их государство может существовать только при сохранении функции глобального регулятора. Потому что американская экономика завязана на обслуживании мировых торговых и финансовых потоков. Если убрать долларовое пространство, их экономика просто исчезнет. Поэтому там так отчаянно стараются не допустить ослабления своего влияния и положения», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Когда же речь заходит об отстаивании собственных интересов, США готовы на всё, в том числе на применение таких неправовых методов, как шантаж не подчиняющихся им стран и угрозы санкциями в их адрес, подчеркнул Крутаков.

«Поэтому и в отношении России не стоит ждать ослабления санкционного давления, хотя даже в самих США отмечают неэффективность этих мер. Сегодня рестрикции для Соединённых Штатов и их союзников (настоящих и потенциальных) — платформа для консолидации и возможность выступить единым фронтом. А чтобы эта консолидация была возможна и дальше, Россию будут провоцировать и демонизировать. Однако мы продолжим идти своим путём», — резюмировал аналитик.