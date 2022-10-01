«Время выбирать»: в США предлагают «наказывать» страны, признавшие референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях
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Соединённые Штаты призывают мировое сообщество осудить Москву за включение в состав России бывших украинских территорий, на которых на минувшей неделе прошли референдумы, заявил президент США Джо Байден.
«Мы сплотим международное сообщество как для осуждения этих шагов, так и для привлечения России к ответственности», — отметил он, добавив, что Вашингтон продолжит поддерживать киевский режим в его стремлении вернуть под свой контроль утраченные территории.
Между тем американские конгрессмены — республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь — выступили с законодательной инициативой, предполагающей «наказание» тех государств, которые решатся признать итоги референдумов, прошедших в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.
«Сенат призывает президента США ограничить всю экономическую и военную помощь и поддержку любой из стран, которая признает суверенитет России над какой бы то ни было частью Украины», — говорится в резолюции.
Предложение было представлено в двух форматах: как отдельный законопроект и как поправка к оборонному бюджету на следующий финансовый год, который в США начинается с 1 октября.
«Настало время выбирать. Мир вновь встал перед выбором. Он таков: если вы встанете на сторону Путина... вы лишитесь всей поддержки со стороны США. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы маргинализировать вас на мировой арене», — заявил Грэм на пресс-конференции.
Он также подчеркнул, что всеобъемлющая поддержка и помощь Киеву якобы отвечает национальным интересам Соединённых Штатов. «То, как сложится ситуация на Украине, напрямую повлияет на нашу национальную безопасность», — отметил политик.
Блюменталь со своей стороны заявил, что Москва подталкивает поддерживающие Украину государства к тому, чтобы они были более сдержанны в своих действиях. «Но это не сработает. Всякая страна, которая помогает и пособничает Владимиру Путину... должна нести ответственность за своё соучастие», — сказал он.
По его словам, США будут стараться воздействовать на государства, «которые не встают на сторону международного права, борьбы за свободу и независимость Украины».
«Я ожидаю, что (эта мера. — RT) найдёт сильную поддержку в сенате так же, как и резолюция о признании России государством-спонсором терроризма, соавторами которой были мы с сенатором Грэмом и которая была принята единогласно», — добавил сенатор.
Соответствующий документ Грэм и Блюменталь представили в середине сентября. По расчётам сенаторов, этот статус должен лишить РФ суверенного иммунитета перед американскими судами, предоставив возможность предъявлять иски к её правительству.
- Сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм
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Практика принуждения
США не первый раз предпринимают попытки влиять на решения других стран относительно их позиции по ситуации на Украине. В частности, угрожая санкциями, Вашингтон пытается принудить следовать своей повестке африканские страны. 27 апреля палата представителей одобрила законопроект «О борьбе со злонамеренными действиями России в Африке». В нём Госдепартаменту предписывается отслеживать шаги российских представителей на континенте и противодействовать распространению их влияния. В случае фиксации «злонамеренных действий» Вашингтон намерен посредством санкций «привлечь к ответственности» Москву, а также правительства и должностных лиц африканских стран, сотрудничающих с ней.
Ограничивать суверенные действия в том числе и своих стран-членов стараются и в Евросоюзе. В последнее время Брюссель оказывает давление на Венгрию, которая придерживается собственных взглядов на текущие события и критикует антироссийские санкции, указывая на их разрушительность для европейской экономики. Эксперты считают, что именно отход венгерских властей от мейнстримной политики Брюсселя заставил евробюрократов обратить пристальное внимание на положение дел в республике. Следствием этого стал одобренный 15 сентября Европарламентом доклад о снижении уровня демократии в Венгрии. В нём утверждается, что местные власти якобы подрывают демократию и основополагающие права в стране, превращая её в «гибридный режим выборной автократии».
Ещё одним государством, которое ЕС принуждает занять однозначную позицию в контексте украинского конфликта, стала Сербия, претендующая на вступление в содружество. О том, что от Белграда постоянно требуют присоединиться к западным санкциям против РФ, не раз говорил глава республики Александр Вучич.
«Как мне сказали, Путин воздвиг занавес и теперь каждый должен продемонстрировать, по какую сторону этого занавеса хочет остаться», — отмечал сербский президент.
Он также обращал внимание на то, что позиция Брюсселя по Украине и вопросу её территориальной целостности снижает среди сербского населения желание присоединяться к ЕС.
- Митинг в Белграде в поддержку президента Сербии Александра Вучича
- AP
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Санкционная спираль
Не теряют на Западе надежды повлиять с помощью санкций и непосредственно на Россию. Так, Еврокомиссия уже подготовила предложения по рестрикциям в связи с референдумами, прошедшими в Донбассе и на освобождённых территориях. Это будет восьмой пакет ограничений, напомнила 28 сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Мы предлагаем ввести новые широкомасштабные запреты на импорт российской продукции. Это не позволит российским товарам попасть на европейский рынок и лишит Россию дополнительных доходов в размере €7 млрд», — сказала она.
Кроме этого, ЕК предлагает расширить список товаров, запрещённых к ввозу в РФ, добавив в него химическую и высокотехнологичную продукцию. Также предлагается запретить гражданам ЕС занимать посты в управляющих органах российских госкомпаний, чтобы те не имели возможности «извлекать выгоду из европейских знаний и опыта».
Новый пакет антироссийских ограничений, в который вошли десятки физических и юридических лиц, а также ряд иностранных компаний, ввели и США. Как отмечал 29 сентября на брифинге замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател, Вашингтон рассматривает все варианты ужесточения рестрикций.
«Мы будем и дальше задействовать различные инструменты и рычаги, находящиеся в нашем распоряжении, чтобы привлечь Россию к ответственности», — сказал он.
При этом 28 сентября в комитете по иностранным делам верхней палаты конгресса США выразили недовольство тем, что антироссийские санкции не оказывают ожидаемого эффекта.
- Здание конгресса США
- Gettyimages.ru
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«Вопрос выживания»
По словам политолога Андрея Суздальцева, для США тактика угроз и шантажа несогласных с их курсом стран уже давно стала традицией, так как с её помощью Вашингтон до сих пор обеспечивал себе положение гегемона на мировой арене.
«Для США это вопрос выживания. Вся система их власти и влияния строится на подчинении и насаждении своего мнения не только среди стран Запада, но и в мировом сообществе. Россия до относительно недавнего времени играла по американским правилам, однако потребность в дальнейшем развитии страны и насущность собственных интересов поставила её в условия конфронтации с США, которым не нравится проявление самостоятельности, да ещё и с претензией на равное с ними положение», — пояснил собеседник RT.
Он считает, что сегодня за Россией наблюдают десятки стран, и если ей удастся отстоять свои позиции, это послужит сигналом всем остальным, вдохновив их проводить более независимую политику.
«Естественно, что коллективный Запад сейчас будет предпринимать всё возможное, чтобы сохранить влияние в мире и не допустить укрепления позиций России, которая фактически разваливает однополярный мир. Ведь там считают только себя вправе признавать за кем-либо независимость, как в случае с Косовом», — сказал Суздальцев.
Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков также полагает, что для США жизненно необходимо сохранять роль регулятора в мировом пространстве.
«Экономика США и само их государство может существовать только при сохранении функции глобального регулятора. Потому что американская экономика завязана на обслуживании мировых торговых и финансовых потоков. Если убрать долларовое пространство, их экономика просто исчезнет. Поэтому там так отчаянно стараются не допустить ослабления своего влияния и положения», — пояснил эксперт в разговоре с RT.
Когда же речь заходит об отстаивании собственных интересов, США готовы на всё, в том числе на применение таких неправовых методов, как шантаж не подчиняющихся им стран и угрозы санкциями в их адрес, подчеркнул Крутаков.
«Поэтому и в отношении России не стоит ждать ослабления санкционного давления, хотя даже в самих США отмечают неэффективность этих мер. Сегодня рестрикции для Соединённых Штатов и их союзников (настоящих и потенциальных) — платформа для консолидации и возможность выступить единым фронтом. А чтобы эта консолидация была возможна и дальше, Россию будут провоцировать и демонизировать. Однако мы продолжим идти своим путём», — резюмировал аналитик.