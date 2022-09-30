«Люди свой выбор сделали»: Путин — об итогах референдума в Донбассе и на освобождённых территориях

Владимир Путин подписал договоры о вхождении четырёх новых субъектов в состав Российской Федерации. Подписи под документами поставили также глава ДНР Денис Пушилин, руководитель ЛНР Леонид Пасечник, а также главы администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Президент России заявил, что жители Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья становятся российскими гражданами навсегда. RT вёл прямую трансляцию.