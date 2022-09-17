Линия разлома: почему в ЕС обвинили Венгрию в подрыве европейских ценностей

Венгрия больше не может считаться полностью демократической страной, заявили в Европарламенте. Депутаты большинством голосов одобрили доклад, в котором государство предложено отныне считать «выборной автократией». Согласно отчёту, до такого состояния Венгрию якобы довели систематические действия правительства по «подрыву европейских ценностей». Между тем некоторые европарламентарии выступили с критикой документа: по их мнению, доклад лишён конкретики и строится на политически предвзятых заявлениях. В самой Венгрии призвали ЕП решать насущные вопросы содружества, а не пытаться обвинять страну. По мнению экспертов, пристальное внимание Брюсселя к Будапешту объясняется нынешней позицией Венгрии по отношению к энергокризису и ситуации вокруг РФ, которая выбивается из общего политического курса ЕС.

Европарламент разжаловал Венгрию из демократических стран в автократические. Такой вердикт вынесли депутаты ЕП, одобрив в ходе сессии в Страсбурге доклад о снижении уровня демократии в республике. В документе отмечается, что к нынешней ситуации в государстве привели якобы систематические действия его правительства по подрыву европейских ценностей.

Документ был принят большинством голосов: «за» проголосовали 433 депутата, «против» высказались 123 парламентария, ещё 28 предпочли воздержаться.

При этом частично вину за дискредитирующие демократию действия венгерских властей европарламентарии возложили на институты самого ЕС.

«Европейский парламент выражает глубокое сожаление в связи с тем, что недостаток решительных действий со стороны ЕС способствовал подрыву демократии, верховенства права и основополагающих прав в Венгрии, превратив страну в гибридный режим выборной автократии», — говорится в коммюнике, опубликованном на сайте парламента.

Под формулировкой «выборная автократия» ЕП подразумевает наличие в стране конституционной системы, при которой выборы в стране проводятся регулярно, но без должного «уважения демократических норм и стандартов».

Кроме того, составители документа считают, что в Венгрии до сих пор не решены проблемы с коррупцией, свободой СМИ, независимостью судебной власти, правами меньшинств, ЛГБТ, а также беженцев и мигрантов.

В связи с этим евродепутаты рекомендуют отложить утверждение плана венгерских властей по антикризисному восстановлению экономики страны, исключить финансирование тех программ по повышению благосостояния регионов ЕС, которые способствуют ненадлежащему использованию средств ЕС или подрыву верховенства права, а также более строго применять общеевропейские регламенты «для борьбы с любым ненадлежащим использованием средств ЕС по политическим мотивам».

«Выводы, представленные в этом докладе, ясны и безоговорочны: Венгрия не является демократией. Парламенту было как никогда необходимо занять такую позицию, учитывая тревожные темпы упадка верховенства права в Венгрии», — говорится в заявлении докладчика ЕП по ситуации в Венгрии, французского евродепутата Гвендолин Дельбос-Корфилд.

В пресс-релизе Европарламента также отмечается, что нынешний доклад базируется на отчёте, который лёг в основу решения ЕП в 2018 году объявить о наличии явной угрозы отступления Венгрии от основополагающих ценностей Евросоюза.

Заседание Европарламента

AP

© Jean-Francois Badias

По сведениям агентства Bloomberg, Еврокомиссия планирует к 18 сентября сформировать рекомендации для ЕС по сокращению финансирования Венгрии, если её руководство не выполнит свои обещания по обузданию, в частности, коррупции. Затем правительства Евросоюза должны будут в течение трёх месяцев принять решение по этому вопросу.

Стоит отметить, что для принятия рекомендаций ЕК требуется квалифицированное большинство государств — членов ЕС, то есть их должны одобрить как минимум 15 стран, представляющих 65% населения Евросоюза.

«Отражает двойные стандарты»

Несмотря на поддержку доклада большинством, среди депутатов оказались и те, кто подверг критике принятый документ.

Группа европарламентариев из Франции, Италии, Польши, Испании и самой Венгрии выступила с заявлением, что отчёт основывается на субъективных мнениях и политически ангажированных суждениях. По их мнению, доклад «отражает смутные опасения, оценочные суждения и двойные стандарты».

«Текст отражает хорошо известную линию подачи информации, которая осуждает «общую ситуацию с верховенством права», не подкрепляя это никакими примерами конкретных нарушений. Этот текст — ещё одна попытка федералистских политических партий Европы выступить по идеологическим причинам с нападками в адрес Венгрии и её христианско-демократического консервативного правительства», — подчеркнули несогласные депутаты.

В Будапеште доклад ЕП сочли атакой на право венгерского народа принимать решения о собственном будущем и посоветовали Европейскому парламенту заняться более насущными проблемами содружества.

«Хорошо оплачиваемые представители Европарламента поступили бы лучше, если бы занимались реальными европейскими проблемами, например, как помочь людям и европейской экономике после того, как из-за введения санкций выросли цены на энергоносители втрое или вчетверо. Лучше бы искали выход для Европы из рецессии, высокой инфляции и высоких цен на энергию», — цитирует РИА Новости главу МИД Венгрии Петера Сийярто, выступившего 15 сентября на пресс-конференции.

В свою очередь, премьер-министр страны Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем назвал отчёт евродепутатов «надоевшим анекдотом».

«Что касается решения Европейского парламента, думаю, что это анекдот, только мы не смеёмся, потому что это довольно надоевший анекдот. Они это делают уже второй или третий раз — в Европарламенте осуждают Венгрию. Когда-то мы думали, что это имеет какое-то значение, но сейчас воспринимаем как анекдот», — приводит слова Орбана ТАСС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич

AP

© Darko Vojinovic

Вместе с тем в Будапеште готовы к сотрудничеству с Брюсселем по ряду вопросов, которые вызывают озабоченность у ЕС. В частности, речь идёт о реформах, способствующих борьбе с коррупцией. Как заметил в интервью газете Financial Times (FT) венгерский министр по делам ЕС Тибор Наврачич, руководство страны рассматривает все варианты и готово пойти на переговоры.

Преследование за инакомыслие

Эксперты отмечают, что позиция нынешнего правительства Венгрии, которое не желает следовать общеевропейской политической повестке, давно вызывает у Брюсселя раздражение. Будапешт обратил на себя внимание ещё во времена миграционного кризиса 2015 года, когда отказался принимать беженцев по предписанным квотам. Кроме того, руководство страны никогда не стеснялось в открытую критиковать действия Евросоюза по тем вопросам, с которыми было несогласно, подчёркивают аналитики.

Нынешняя ситуация вокруг украинского кризиса и отношений с Россией не стала исключением. В частности, Будапешт выступил ярым критиком западных санкций против Москвы, особенно в нефтегазовом секторе.

16 сентября на совместной пресс-конференции с Александром Вучичем Виктор Орбан заявил, что энергетические ограничения вводят «карлики против великана» и эти рестрикции могут «поглотить всё, чего Европа добилась за последние десять лет». При этом он подчеркнул, что решение о санкциях сегодня принимают те, кто находится на отдалённом расстоянии от объекта своих ограничений.

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«Могу даже сказать, что легко принимать решения о санкциях в Париже, Мадриде, Брюсселе, может, даже в Берлине. Но мы ближе к стране, против которой вводят санкции, то есть к России. Кто ближе, тот всегда больше страдает от санкций. Поэтому нет ничего удивительного в том, что позиция Венгрии по санкциям радикально отличается от брюссельской позиции. Разница между нашими позициями примерно в 2 тыс. км», — пояснил Орбан.

Эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский в разговоре с RT отметил, что вектор развития Венгрии противоположен основному вектору развития ЕС и в политическом плане, и в экономическом, и в ценностном.

«Венгрия не хочет идти с другими европейскими странами по пути отказа от энергоносителей из РФ и делает это столь принципиально, что подставляет всю Европу, которая выбрала путь конфронтации с Москвой. Тем самым Венгрия становится угрозой для западного мнимого единства. Поэтому Брюссель сейчас пытается под давлением Вашингтона дисциплинировать ЕС в плане проводимой им политики», — пояснил эксперт.

По его словам, Брюссель, планируя против Будапешта всевозможные меры воздействия, идёт вразрез с пропагандируемыми им демократическими принципами, так как отказывает Венгрии в праве самой определять, что для неё хорошо, а что нет.

Митинг в Будапеште

AFP

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Точку зрения Неменского на действия институтов ЕС разделяет и кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. По его мнению, перед Брюсселем сегодня стоит задача консолидировать страны — члены ЕС вокруг евро-атлантической повестки, которую транслируют США. Тех же, кто не желает поддерживать её, будут принуждать посредством санкций, уверен аналитик.

«Мобилизация всех европейских государств на противодействие России сегодня ставится едва ли не выше благополучия рядового европейца. И Венгрия может стать жертвой в этом противостоянии», — сказал Фельдман в комментарии RT.

Однако пример противостояния Будапешта Брюсселю в борьбе за свои интересы может быть заразителен, считает эксперт, в связи с чем несогласных поступаться своим благополучием в угоду идеологии со временем может стать больше.

«Одно дело — сохранять европейскую солидарность в условиях экономического процветания и спокойствия у границ, и совершенно другое — когда в бюджете начинает не хватать средств и безопасность твоя пошатнулась. Если ЕС не научится быть более гибким и внимательным по отношению к своим участникам, то, возможно, образовывающиеся сегодня трещины в виде несогласия ряда стран с решениями Брюсселя превратятся в самую настоящую линию разлома», — резюмировал Фельдман.