Bloomberg: Еврокомиссия планирует рекомендовать ЕС сократить финансирование Венгрии
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«По словам высокопоставленных чиновников ЕС, исполнительный орган Европейского союза планирует рекомендовать сократить финансирование администрации премьер-министра Виктора Орбана из-за опасений по поводу взяточничества в Венгрии», — пишет агентство.
Как ожидается, ЕК формализует рекомендации 18 сентября, после чего правительства ЕС примут окончательное решение в течение трёх месяцев, для вступления предложения в силу потребуется квалифицированное большинство государств-членов.
«Комиссия планирует предложить лидерам ЕС дать Орбану время, чтобы выполнить свои обещания обуздать коррупцию», — говорится в сообщении.
В мае еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Европейская комиссия не видит прогресса в Венгрии по «соблюдению норм правового государства», а наблюдает «новые отступления», в том числе «дискриминацию ЛГБТ-сообщества».
Виктор Орбан утверждал, что Брюссель злоупотребляет властью в Евросоюзе и навязывает странам свою идеологию. По его словам, культурная дистанция между Брюсселем и Будапештом возрастает.