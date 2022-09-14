Bloomberg: Еврокомиссия планирует рекомендовать ЕС сократить финансирование Венгрии

Европейская комиссия планирует рекомендовать ЕС сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу «широко распространённого взяточничества» в стране, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам высокопоставленных чиновников ЕС, исполнительный орган Европейского союза планирует рекомендовать сократить финансирование администрации премьер-министра Виктора Орбана из-за опасений по поводу взяточничества в Венгрии», — пишет агентство.

Как ожидается, ЕК формализует рекомендации 18 сентября, после чего правительства ЕС примут окончательное решение в течение трёх месяцев, для вступления предложения в силу потребуется квалифицированное большинство государств-членов.

«Комиссия планирует предложить лидерам ЕС дать Орбану время, чтобы выполнить свои обещания обуздать коррупцию», — говорится в сообщении.

В мае еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Европейская комиссия не видит прогресса в Венгрии по «соблюдению норм правового государства», а наблюдает «новые отступления», в том числе «дискриминацию ЛГБТ-сообщества».

Виктор Орбан утверждал, что Брюссель злоупотребляет властью в Евросоюзе и навязывает странам свою идеологию. По его словам, культурная дистанция между Брюсселем и Будапештом возрастает.