В Еврокомиссии заявили об «отступлении» Венгрии от норм правового государства

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Европейская комиссия не видит прогресса в Венгрии по «соблюдению норм правового государства», а наблюдает «новые отступления», в том числе «дискриминацию ЛГБТ-сообщества», заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
В Еврокомиссии заявили об «отступлении» Венгрии от норм правового государства
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«Сегодня Совет ЕС проводит слушания по соблюдению норм правового государства в Венгрии. Это уже четвёртые слушания. От имени Еврокомиссии я могу сказать, что какого-либо прогресса не наблюдается. Напротив, были новые отступления. В частности, законодательство по охране детей, в котором мы видим дискриминацию по отношению к сообществу ЛГБТ», — сказал европейский чиновник журналистам.

Он отметил «проблемы в области независимости судебной системы и использования шпионских программ» со стороны венгерских властей, пишет РИА Новости.

Венгерский премьер Виктор Орбан ранее заявил, что Брюссель злоупотребляет властью в Евросоюзе и навязывает странам свою идеологию. По его словам, культурная дистанция между Брюсселем и Будапештом возрастает.

Как отметил политик, Венгрия хочет дать другим надежду на то, что христианский взгляд на жизнь, патриотизм, национальная гордость — «это не прошлое, а будущее».

В июне 2021 года Еврокомиссия попросила Минюст Венгрии разъяснить закон, ограничивающий распространение материалов о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних. Письмо венгерским властям опубликовал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

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