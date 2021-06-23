ЕК попросила Венгрию разъяснить закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей

Еврокомиссия попросила Минюст Венгрии разъяснить закон, ограничивающий распространение материалов о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних. Письмо венгерским властям опубликовал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

По его словам, у ЕК есть серьёзные сомнения в соответствии законопроекта «по ряду фундаментальных прав, изложенных в Хартии ЕС», а также по некоторым положениям законодательству ЕС.

«Мы попросили предоставить разъяснения до того, как законопроект будет одобрен», — написал он.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала венгерский законопроект «позором». Она пообещала использовать все юридические полномочия, чтобы «гарантировать права всех граждан ЕС».

На её слова отреагировало венгерское правительство, ответно назвав слова фон дер Ляйен «позорными».

«Недавно принятый венгерский законопроект защищает права детей, гарантирует права родителей и не распространяется на права сексуальной ориентации лиц старше 18 лет, поэтому он не содержит никаких дискриминационных элементов», — пояснили в правительстве.

Там также заявили, что слова фон дер Ляйен «позорны», потому что основаны на «предвзятом политическом мнении без предварительно проведённого беспристрастного расследования».

Ранее власти Венгрии приняли закон, ограничивающий распространение материалов среди несовершеннолетних о гомосексуальности и смене пола. Как пишет РИА Новости, венгерские власти заверяют, что поправки направлены на защиту детей и до 18 лет подобные вопросы должны обсуждаться с родителями.