Виктор Орбан назвал Венгрию будущим Европы

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Венгрия — это будущее Европы, считает венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Такое заявление он сделал после переизбрания на свой пост в эфире M1.
Виктор Орбан назвал Венгрию будущим Европы
  • AFP
  • © Attila KISBENEDEK

«30 лет назад мы думали, что Европа — это наше будущее, теперь мы думаем, что мы — будущее Европы», — сказал Орбан.

По его словам, Венгрия обрела много друзей «в противостоянии с Брюсселем», так как всё больше людей «считают Венгрию островом мира, оплотом разумного порядка и безопасности, одним из последних участков свободы».

Премьер также добавил, что Венгрия хочет дать другим надежду на то, что христианский взгляд на жизнь, патриотизм, национальная гордость — «это не прошлое, а будущее». Его слова приводит РИА Новости.

Орбан также заявил, что Брюссель злоупотребляет своей властью в Евросоюзе и навязывает странам свою идеологию.

Культурная дистанция между Брюсселем и Будапештом возрастает, отметил он.

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