«Должен быть результат»: почему в сенате США выразили недовольство эффектом от антироссийских санкций

Рестрикции, которые вводит администрация США против России, не дают ожидаемого эффекта. К такому выводу пришли члены комитета по иностранным делам верхней палаты американского конгресса. Несмотря на это, координатор санкционной политики при Госдепе Джеймс О'Брайен заявил, что Вашингтон намерен и дальше вводить новые ограничительные меры против Москвы в среднем каждые шесть недель. По мнению аналитиков, рестрикции пока остаются единственным инструментом прямого давления на Россию, использование которого, однако, часто приводит к негативным последствиям для Вашингтона и Брюсселя. Тем не менее, как полагают эксперты, Соединённые Штаты не откажутся от выбранного курса, стремясь усилить напор на РФ.

Члены комитета по иностранным делам верхней палаты конгресса США заявили, что вводимые администрацией Джо Байдена антироссийские рестрикции не оказывают ожидаемого эффекта. Такую позицию в ходе слушаний в комитете, на которых присутствовал координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен, обозначили парламентарии от обеих партий.

Так, сенатор-демократ Джинн Шахин напомнила об обещании Белого дома, что введённые против РФ ограничения приведут к экономической рецессии, обвалу национальной валюты и волнениям среди российских граждан, однако этого не произошло.

«Нам говорили, что это будут самые суровые санкции, когда-либо введённые в отношении какой-либо страны. Что они окажут определённое воздействие... Но мы не видели в полной мере того эффекта, который нам описывали», — сказала политик.

Схожей точки зрения придерживается и сенатор-республиканец Митт Ромни.

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«То, что мы пока наблюдаем, говорит о том, что она (санкционная кампания. — RT) не была для России такой калечащей, как мы полагали... Возможно, это должно служить для нас важным уроком при рассмотрении режимов санкций в будущем», — сказал Ромни.

В свою очередь, сенатор Крис Ван Холлен напомнил о законопроекте, соавтором которого он выступает, предполагающем введение вторичных санкций в отношении стран за пределами G7 и ЕС, которые будут закупать нефть у России. По словам политика, отсутствие такого механизма по принуждению к соблюдению антироссийских рестрикций сделает неэффективным ограничение на цены на российскую нефть, которое планирует ввести Запад.

Впрочем, несмотря на критику со стороны сенаторов, Джеймс О'Брайен заявил, что Вашингтон продолжит вести политику ограничений в отношении Москвы.

«Администрация предлагает новый пакет санкций в среднем каждые шесть недель, и я бы ожидал сохранения такого темпа. В ближайшие месяцы мы продолжим фокусировать своё внимание на «узких местах» российской экономики и цепочек военных поставок РФ», — подчеркнул чиновник.

Новая порция ограничений

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что администрация Байдена готовит новый пакет рестрикций, направленный на усиление давления на российскую экономику.

Издание пишет, что США собираются ввести ограничительные меры против целого ряда финансовых и кредитных организаций, важных для экономики РФ. Среди них — Агентство по страхованию вкладов, Национальный клиринговый центр и Национальный расчётный депозитарий.

Заседание конгресса США

AP

© J. Scott Applewhite

Кроме того, планируется дальнейшее отключение российских банков от системы SWIFT, а также ввод ограничений против платёжной системы МИР. Ранее из-за угрозы возможных блокирующих санкций со стороны Минфина США от обслуживания этих карт отказались ряд банков Турции, Армении, Казахстана и Вьетнама.

Помимо этого, по информации WSJ, Белый дом намерен усилить экспортный контроль в отношении более широкого спектра товаров, необходимых для функционирования российской экономики, а также распространить санкции на большее число госкомпаний. При этом источники издания сообщили, что окончательное решение по всему списку организаций и товаров, которые подпадут под ограничения, ещё не принято.

Напомним, что с начала спецоперации РФ на Украине США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели против Москвы широкие секторальные экономические ограничения. Согласно подсчётам глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI, их количество после 22 февраля приближается к 9,4 тыс.

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В частности, были введены рестрикции против российских государственных и крупных частных банков, оборонных и научных предприятий, компаний из других отраслей экономики. Были наложены запреты на операции с российским золотом и на экспорт некоторых товаров из РФ. Ряд иностранных компаний приняли решение приостановить работу или вовсе покинуть российский рынок. Был лимитирован импорт в РФ оборудования для нефтегазовой отрасли, а также введены ограничения или запрет на поставки российских энергоносителей.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что расчёт Запада на то, что санкции в короткий срок развалят экономику страны, не оправдался.

«Расчёт был понятен: с нахрапа, с наскока смять экономику России за счёт разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов, ударить по промышленности и финансам, по уровню жизни граждан. Не получилось. Очевидно, что это не вышло. Не состоялось», — заявил российский лидер в июне, выступая на ПМЭФ.

Глава государства подчеркнул, что власти РФ шаг за шагом нормализуют экономическую ситуацию.

«Вначале мы стабилизировали финансовые рынки, банковскую систему и торговую сеть, затем начали насыщать экономику ликвидностью и оборотным капиталом для сохранения устойчивости компаний, занятости и рабочих мест. Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали еще весной, не сбылись», — констатировал Путин.

«Стереотипы из 1990-х»

Эксперты, со своей стороны, отмечают, что западный истеблишмент действительно рассчитывал на более масштабный разрушительный эффект от антироссийских рестрикций, причём такие ожидания в тех же США циркулируют уже несколько лет.

«Это началось ещё при администрации Барака Обамы, который при помощи санкций обещал разорвать российскую экономику в клочья. Этого не произошло. Санкции не достигли этой цели тогда и не достигают её сейчас. Ни американские, ни европейские рестрикции не смогли быстро обанкротить экономику РФ, которая демонстрирует стабильность», — подчеркнул в разговоре с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Москва, Кремль

РИА Новости

По его словам, США продолжают использовать методы гибридного воздействия для сдерживания РФ, поскольку не хотят вступать с ней в прямое противостояние.

«Санкции — это единственный инструмент прямого давления на Россию. США ведут против Москвы открытую экономическую войну, но она не приносит ожидаемых ими результатов. Выход здесь — только попытаться усилить давление на РФ. На Россию наложено больше санкций, чем на Иран и КНДР, но РФ — это не Северная Корея. Поэтому очевидно, что у антироссийских ограничительных мер есть эффект бумеранга, что сказывается и на европейской экономике, и на американской», — подчеркнул Блохин.

С его точки зрения, разочарование от санкций в американском истеблишменте связано прежде всего с тем, что там не было адекватного представления об устойчивости экономики РФ.

«Они были во власти определённых стереотипов и мифов из 1990-х годов, согласно которым Россия не обладала суверенитетом в экономической плоскости: стоит надавить — и она рухнет. И такой образ мыслей преобладал очень долгое время. Однако признаться в том, что они ложные, американцы не могут. Приходится дальше продолжать санкционную войну», — пояснил эксперт.

При этом США во многом стали заложниками собственных ожиданий от антироссийских ограничений, отмечают аналитики.

«Если Госдеп говорит, что он сдерживает Россию этими санкциями, значит, должен быть результат, которого на данный момент нет. Поэтому Госдеп должен снова обещать сенаторам, что вновь введёт новые драконовские рестрикции, после которых он точно появится», — пояснил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

В то же время он усомнился в том, что наиболее опытные политики в администрации США ожидали, что ограничения против России будут иметь столь масштабный эффект, на который рассчитывала основная часть истеблишмента.

«Очень наивно было полагать, что РФ, столкнувшись с первыми же санкциями, капитулирует. Более здравомыслящие представители администрации США могли рассчитывать лишь на то, что санкции произведут определённый психологический эффект и Россия в этой ситуации где-то примет неправильное решение», — отметил аналитик.

По его мнению, США вряд ли ослабят санкционное давление на Россию в обозримом будущем.