Окончательное решение: почему администрация Байдена выступила против признания России «спонсором терроризма»
- Белый дом
- РИА Новости
Решение не включать Россию в перечень «государств — спонсоров терроризма» окончательное, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что такой шаг стал бы контрпродуктивным и помешал бы поддержке Украины и урегулированию гуманитарной ситуации.
Ранее президент США Джо Байден во время общения с журналистами в Белом доме сказал, что не считает необходимым придание России статуса «государства — спонсора терроризма».
В ответ на соответствующий вопрос Байден ответил «Нет», сообщает РИА Новости.
На позицию американского лидера отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что даже постановка подобного вопроса неприемлема.
«Сама постановка вопроса (о признании РФ «государством — спонсором терроризма». — RT) — чудовищна. И, конечно, хорошо, что президент США так ответил», — заявил Песков в интервью телеканалу РБК.
Представитель Кремля подчеркнул, что «даже задавать такой вопрос — это то, что очень сложно понять умом». При этом Дмитрий Песков заявил, что это высказывание Байдена вряд ли можно расценить как смягчение антироссийской риторики администрации США. Также пресс-секретарь президента России не стал связывать слова американского лидера с работой миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.
Признание Соединёнными Штатами какого-либо государства спонсором терроризма предполагает введение против него жёстких ограничительных мер. В их число входят запрет на экспорт товаров для оборонного сектора, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые ограничения и другие меры.
Большинство из этих ограничений уже были введены Вашингтоном в отношении РФ после начала специальной военной операции на Украине.
На данный момент в списке «государств — спонсоров терроризма» Госдепа США находятся Иран, Сирия, Куба и КНДР. Напомним, ранее парламенты Латвии и Литвы объявили Россию «поддерживающим терроризм государством».
Инициатива конгресса
В апреле газета The Washington Post сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Джо Байденом попросил признать Россию «государством — спонсором терроризма».
Позднее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что американское внешнеполитическое ведомство рассматривает такую возможность.
«Имеющиеся и принятые нами санкции равносильны тем же мерам, которые повлекло бы за собой включение страны в список государств — спонсоров терроризма. Мы внимательно рассмотрим все возможные полномочия. Это одно из них», — сказал Прайс.
Наибольшую поддержку идея придания РФ такого статуса получила в американском конгрессе. Так, в начале июля Киев посетили сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь, которые сообщили Зеленскому о подготовке соответствующего законопроекта. Грэм заявил, что ожидает практически единогласной поддержки такого документа в верхней палате конгресса США.
Однако Белый дом не делал каких-либо шагов для признания России спонсором терроризма. Издание Politico сообщает, что бездействие в этом вопросе администрации Байдена побудило спикера палаты представителей Нэнси Пелоси заявить в телефонном разговоре с главой Госдепа Энтони Блинкеным, что таким статусом РФ наделит конгресс США.
Ранее Пелоси уже заявляла, что придание РФ статуса «государства — спонсора терроризма» «давно назревшая мера».
После этого 27 июля сенат США принял резолюцию с призывом к Энтони Блинкену и Госдепу США признать Россию таким государством. В документе поводом для соответствующего решения называют события в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.
Стоит отметить, что среди обвинений в адрес Москвы в резолюции фигурировал и эпизод отравления Скрипалей (в причастности к нему власти стран Запада обвиняют российские спецслужбы).
- Кремль
- РИА Новости
Уже на следующий день после принятия резолюции сената США группа конгрессменов от обеих партий заявила о своём намерении внести аналогичный документ на рассмотрение палаты представителей конгресса. Газета Politico сообщила, что парламентарии планировали представить законопроект в ближайшее время, однако сроки не уточнялись.
Жёсткие меры
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Москва неоднократно предупреждала США, что придание России статуса «государства — спонсора терроризма» будет означать разрыв дипломатических отношений.
«Мы об этом говорили — и не только устно, мы ещё и письменно комментарии размещали и даже переводили на английский язык. Всё неоднократно было заявлено», — сказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов накануне заявил, что возможная реализация этой инициативы американского конгресса приведёт к самым жёстким ответным действиям со стороны Москвы.
«Такая мера предусматривает возможность применения серьёзных экономических санкций вплоть до конфискации госактивов. В то же время об автоматическом прекращении дипотношений в нормативно-правовых актах США прямо не упоминается. Хотел бы отметить, что объявление России «государством — спонсором терроризма» станет беспрецедентным по степени цинизма решением, которое приведёт к самым жёстким ответным действиям с нашей стороны», — подчеркнул российский дипломат.
- Джо Байден
- AP
При этом, по словам Антонова, судя по заявлениям администрации США, она не заинтересована в полном разрыве дипломатических отношений с Россией.
«Госсекретарь Энтони Блинкен неоднократно отмечал, что США хотели бы иметь каналы двусторонней связи. Тем временем конгрессмены продолжают соревноваться в нагнетании русофобской истерии, требуя от Госдепартамента признать нашу страну «государством — спонсором терроризма». Грозятся принять на этот счёт отдельный закон», — добавил российский посол.
Политический ярлык
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии RT отметил, что в администрации Байдена понимают, что придание России статуса «государства — спонсора терроризма» будет означать окончательный и полный разрыв всех отношений с Москвой.
«Сейчас американская сторона проводит ротацию посла в РФ. Байден же не может назначить посла в «государство — спонсор терроризма». Обвинение в терроризме будет означать разрыв всех отношений, чего Джо Байден очевидно не хочет», — подчеркнул эксперт.
Владимир Брутер напомнил, что в этом случае будет окончательно закрыт трек для какого-либо диалога по стратегической стабильности, в котором прямо заинтересованы США.
«В Вашингтоне много раз говорили, что хотят провести инспекцию в рамках договора СНВ-III, а также продолжить разговор по стратегической стабильности и по тому документу, который должен прийти на смену СНВ-III. Как они могут вести такие переговоры со «спонсорами терроризма»? Это исключено — поэтому они отказываются, несмотря на призывы конгресса», — пояснил политолог.
В конгрессе США полагают, что статус «государства — спонсора терроризма» является просто политическим ярлыком для обозначения своих противников, отметил в беседе с RT кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.
«Однако это конкретный инструмент, который создавался для упрощения и ускорения процедур, направленных на подавление стран, открыто поддерживающих запрещённые организации радикального толка. Ставить Россию в один ряд с ними — это настолько абсурдная идея, что её не разделяет даже американский Госдеп», — рассказал эксперт.
Члены конгресса США в своём стремлении признать Россию «спонсором терроризма» не задумываются о всех возможных последствиях такого шага, добавил Павел Фельдман.
«Администрации Байдена, в отличие от сенаторов и конгрессменов, приходится заниматься реальной политикой, принимая во внимание последствия тех или иных решений. Признание России «спонсором терроризма» поставило бы крест на любых попытках Вашингтона контактировать с Москвой. В Белом доме понимают, что даже в условиях конфронтации двусторонние контакты необходимы для поддержания глобальной безопасности», — заключил собеседник RT.
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