Окончательное решение: почему администрация Байдена выступила против признания России «спонсором терроризма»

Вашингтон не будет включать Россию в перечень «государств — спонсоров терроризма» и считает подобную идею контрпродуктивной. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ранее о том, что Соединённые Штаты не пойдут на такой шаг, сообщил президент Джо Байден. Однако с его позицией не согласны в конгрессе. В июле американский сенат принял резолюцию, призывающую госсекретаря США Энтони Блинкена наделить РФ статусом «страны — спонсора терроризма». Аналогичные инициативы выдвигаются в палате представителей. Эксперты отмечают: в Белом доме осознают, что включение РФ в такой перечень повлечёт за собой полный и безоговорочный разрыв дипломатических отношений, чего намерена избежать администрация Байдена.

Решение не включать Россию в перечень «государств — спонсоров терроризма» окончательное, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что такой шаг стал бы контрпродуктивным и помешал бы поддержке Украины и урегулированию гуманитарной ситуации.

Ранее президент США Джо Байден во время общения с журналистами в Белом доме сказал, что не считает необходимым придание России статуса «государства — спонсора терроризма».

В ответ на соответствующий вопрос Байден ответил «Нет», сообщает РИА Новости.

На позицию американского лидера отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что даже постановка подобного вопроса неприемлема.

«Сама постановка вопроса (о признании РФ «государством — спонсором терроризма». — RT) — чудовищна. И, конечно, хорошо, что президент США так ответил», — заявил Песков в интервью телеканалу РБК.

Представитель Кремля подчеркнул, что «даже задавать такой вопрос — это то, что очень сложно понять умом». При этом Дмитрий Песков заявил, что это высказывание Байдена вряд ли можно расценить как смягчение антироссийской риторики администрации США. Также пресс-секретарь президента России не стал связывать слова американского лидера с работой миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

Признание Соединёнными Штатами какого-либо государства спонсором терроризма предполагает введение против него жёстких ограничительных мер. В их число входят запрет на экспорт товаров для оборонного сектора, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые ограничения и другие меры.

Большинство из этих ограничений уже были введены Вашингтоном в отношении РФ после начала специальной военной операции на Украине.

На данный момент в списке «государств — спонсоров терроризма» Госдепа США находятся Иран, Сирия, Куба и КНДР. Напомним, ранее парламенты Латвии и Литвы объявили Россию «поддерживающим терроризм государством».

Инициатива конгресса

В апреле газета The Washington Post сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Джо Байденом попросил признать Россию «государством — спонсором терроризма».

Позднее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что американское внешнеполитическое ведомство рассматривает такую возможность.

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«Имеющиеся и принятые нами санкции равносильны тем же мерам, которые повлекло бы за собой включение страны в список государств — спонсоров терроризма. Мы внимательно рассмотрим все возможные полномочия. Это одно из них», — сказал Прайс.

Наибольшую поддержку идея придания РФ такого статуса получила в американском конгрессе. Так, в начале июля Киев посетили сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь, которые сообщили Зеленскому о подготовке соответствующего законопроекта. Грэм заявил, что ожидает практически единогласной поддержки такого документа в верхней палате конгресса США.

Однако Белый дом не делал каких-либо шагов для признания России спонсором терроризма. Издание Politico сообщает, что бездействие в этом вопросе администрации Байдена побудило спикера палаты представителей Нэнси Пелоси заявить в телефонном разговоре с главой Госдепа Энтони Блинкеным, что таким статусом РФ наделит конгресс США.

Ранее Пелоси уже заявляла, что придание РФ статуса «государства — спонсора терроризма» «давно назревшая мера».

После этого 27 июля сенат США принял резолюцию с призывом к Энтони Блинкену и Госдепу США признать Россию таким государством. В документе поводом для соответствующего решения называют события в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

Стоит отметить, что среди обвинений в адрес Москвы в резолюции фигурировал и эпизод отравления Скрипалей (в причастности к нему власти стран Запада обвиняют российские спецслужбы).

Кремль

РИА Новости

Уже на следующий день после принятия резолюции сената США группа конгрессменов от обеих партий заявила о своём намерении внести аналогичный документ на рассмотрение палаты представителей конгресса. Газета Politico сообщила, что парламентарии планировали представить законопроект в ближайшее время, однако сроки не уточнялись.

Жёсткие меры

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Москва неоднократно предупреждала США, что придание России статуса «государства — спонсора терроризма» будет означать разрыв дипломатических отношений.

«Мы об этом говорили — и не только устно, мы ещё и письменно комментарии размещали и даже переводили на английский язык. Всё неоднократно было заявлено», — сказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов накануне заявил, что возможная реализация этой инициативы американского конгресса приведёт к самым жёстким ответным действиям со стороны Москвы.

«Такая мера предусматривает возможность применения серьёзных экономических санкций вплоть до конфискации госактивов. В то же время об автоматическом прекращении дипотношений в нормативно-правовых актах США прямо не упоминается. Хотел бы отметить, что объявление России «государством — спонсором терроризма» станет беспрецедентным по степени цинизма решением, которое приведёт к самым жёстким ответным действиям с нашей стороны», — подчеркнул российский дипломат.

Джо Байден

AP

При этом, по словам Антонова, судя по заявлениям администрации США, она не заинтересована в полном разрыве дипломатических отношений с Россией.

«Госсекретарь Энтони Блинкен неоднократно отмечал, что США хотели бы иметь каналы двусторонней связи. Тем временем конгрессмены продолжают соревноваться в нагнетании русофобской истерии, требуя от Госдепартамента признать нашу страну «государством — спонсором терроризма». Грозятся принять на этот счёт отдельный закон», — добавил российский посол.

Политический ярлык

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии RT отметил, что в администрации Байдена понимают, что придание России статуса «государства — спонсора терроризма» будет означать окончательный и полный разрыв всех отношений с Москвой.

«Сейчас американская сторона проводит ротацию посла в РФ. Байден же не может назначить посла в «государство — спонсор терроризма». Обвинение в терроризме будет означать разрыв всех отношений, чего Джо Байден очевидно не хочет», — подчеркнул эксперт.

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Владимир Брутер напомнил, что в этом случае будет окончательно закрыт трек для какого-либо диалога по стратегической стабильности, в котором прямо заинтересованы США.

«В Вашингтоне много раз говорили, что хотят провести инспекцию в рамках договора СНВ-III, а также продолжить разговор по стратегической стабильности и по тому документу, который должен прийти на смену СНВ-III. Как они могут вести такие переговоры со «спонсорами терроризма»? Это исключено — поэтому они отказываются, несмотря на призывы конгресса», — пояснил политолог.

В конгрессе США полагают, что статус «государства — спонсора терроризма» является просто политическим ярлыком для обозначения своих противников, отметил в беседе с RT кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

«Однако это конкретный инструмент, который создавался для упрощения и ускорения процедур, направленных на подавление стран, открыто поддерживающих запрещённые организации радикального толка. Ставить Россию в один ряд с ними — это настолько абсурдная идея, что её не разделяет даже американский Госдеп», — рассказал эксперт.

Члены конгресса США в своём стремлении признать Россию «спонсором терроризма» не задумываются о всех возможных последствиях такого шага, добавил Павел Фельдман.

«Администрации Байдена, в отличие от сенаторов и конгрессменов, приходится заниматься реальной политикой, принимая во внимание последствия тех или иных решений. Признание России «спонсором терроризма» поставило бы крест на любых попытках Вашингтона контактировать с Москвой. В Белом доме понимают, что даже в условиях конфронтации двусторонние контакты необходимы для поддержания глобальной безопасности», — заключил собеседник RT.