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Захарова высказалась о решении парламента Латвии признать Россию «спонсором терроризма»

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение парламента Латвии объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».
Захарова высказалась о решении парламента Латвии признать Россию «спонсором терроризма»
  • РИА Новости

«Сейм Латвии объявил Россию «страной — спонсором терроризма». Новость? Нет. Уже комментировали. Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как «неонацисты», — написала она в своём Telegram.

Ранее стало известно, что латвийский парламент объявил Россию «поддерживающим терроризм государством».

Отмечается, что парламент Латвии в том же заявлении призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

10 мая парламентарии Литвы приняли резолюцию, в которой назвали Россию «государством, которое поддерживает и совершает терроризм».

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