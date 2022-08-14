«Неоднократно было заявлено»: в МИД указали США на последствия возможного признания России «спонсором терроризма»

Россия неоднократно подчёркивала, что разорвёт отношения с США в случае признания РФ «страной — спонсором терроризма». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что такая мера станет «точкой невозврата» в российско-американских отношениях. Решение признать РФ государством, «поддерживающим терроризм», уже приняли в Латвии. По мнению Захаровой, никакой фактуры, «кроме животной ксенофобии», под этим шагом нет.

Если США внесут Россию в список «стран — спонсоров терроризма», об отношениях между Москвой и Вашингтоном можно будет забыть. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы об этом говорили — и не только устно, мы еще и письменно комментарии размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено», — заявила она в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

Ранее в МИД РФ предупредили, что объявление России спонсором терроризма, станет «точкой невозврата», которая может привести к «самому серьёзному сопутствующему ущербу для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва».

«Американская сторона предупреждена. Не хотелось бы вдаваться в гипотетические рассуждения о том, что возможно, а что нет в текущей турбулентной ситуации, когда западники во главе с США растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике», — заявил ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

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27 июля сенат США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию «страной — спонсором терроризма». В конгрессе пояснили, что подобное решение было вынесено в связи с действиями России в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

Если государство будет признано «спонсором терроризма», это будет означать, что США могут ввести против него ограничительные меры. Среди них — запрет на экспорт и продажу товаров оборонного сектора, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые и прочие ограничения. Кроме того, США могут вводить санкции против других государств, которые сохраняют торговые отношения со страной, признанной спонсором терроризма.

По словам Захаровой, США «чужими руками проводят мысль» о признании России «спонсором терроризма».

«Собственно говоря, прибалтийские страны уже на эту тему высказались», — отметила дипломат.

На «признании России государством — спонсором терроризма» также настаивает Киев. По словам главы офиса президента страны Андрея Ермака, благодаря в том числе этому Украина якобы сможет победить Россию.

По словам Владимира Зеленского, западным странам в этом вопросе необходимо брать пример с Латвии.

«В Латвии было принято решение — Латвия официально признала Россию государством — спонсором терроризма. Работаем над тем, чтобы весь мир сделал то же самое. Это справедливо. Это правильно. И это будет», — сказал Зеленский.

11 августа сейм Латвии принял заявление, в котором Россия признаётся «государством, поддерживающим терроризм», а действия на Украине — «терроризмом». «За» проголосовали 67 депутатов, 16 воздержались. Сейм также призвал страны ЕС немедленно приостановить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

Как заявила Мария Захарова, принявших документ парламентариев следует называть неонацистами.

«Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацистами», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

В МИД России решение сейма назвали «проявлением русофобии, которая давно стала «камертоном» латвийской внешней политики».

«Данный шаг высшего законодательного органа власти Латвии находится в грубом противоречии с действующим международным правом и нарушает принцип суверенного равенства государств, зафиксированный в п. 1 ст. 2 Устава ООН», — подчеркнули в ведомстве.

При этом не все латвийские депутаты согласны с решением парламента. В частности, лидер латвийской партии «Согласие», депутат сейма Янис Урбанович считает, что выпад против РФ не имел смысла.

«Считаю такое заявление (сейма. — RT) не иначе как провокационным, потому что на самом деле это никак не вредит России, никак не помогает Украине», — сказал депутат «Газете.Ru».