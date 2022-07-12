Поиск сообщников: как Япония планирует побудить страны группы G20 ввести санкции против России
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Япония будет взаимодействовать со странами G20, чтобы побудить их ввести санкции против России. Об этом заявил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.
«Для расширения эффективности санкций (в отношении России. — RT) Япония намерена продолжать совместно с мировым сообществом, в первую очередь со странами «Большой семёрки», разрабатывать необходимые меры. В рамках формата «Большой двадцатки» мы намерены попытаться побудить (ввести санкции против Москвы. — RT) те страны, которые сейчас нейтральны», — приводит его слова РИА Новости.
Накануне на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок глава японской дипломатии заявил, что Токио будет сотрудничать с другими странами в вопросе «воздействия на Россию».
Санкционное давление
Схожую позицию по привлечению к санкционному давлению в отношении России нейтральных стран ранее высказал на саммите G7 и премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Как сообщил в своей публикации в конце июня японский телеканал NHK, Кисида подчеркнул необходимость призвать страны, занимающие нейтральную позицию, «присоединиться к санкциям или усилиям по достижению прекращения огня с учётом влияющих на них обстоятельств».
- Фумио Кисида
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Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине японские власти последовательно вводили широкие секторальные санкции против Москвы. В санкционные списки Токио вошли более 800 граждан России, Белоруссии и республик Донбасса, а также более 250 российских компаний.
Кроме того, Токио заморозил активы Сбербанка, банка «Россия», ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка «Открытие», Промсвязьбанка, Альфа-банка и ВЭБ.РФ.
Также Япония ввела запрет на экспорт товаров и технологий в Россию. В списке запрещённых товаров содержится более 300 наименований, в том числе полупроводники, телекоммуникационное оборудование и средства связи, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование и продукция военного назначения. Помимо этого, Токио ввёл запрет на поставки в РФ предметов роскоши.
В начале июля Токио объявил о новом санкционном пакете. Ограничительные меры были введены в отношении 57 россиян, а также ряда предприятий российского ОПК, в том числе компаний «Алмаз-Антей», «Рубин» и «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина».
В России пообещали, что действия японских властей не останутся без ответа. В частности, об этом заявил председатель комитета думы по международным делам Леонид Слуцкий. «Уверен, что Россией будет дан адекватный и весьма чувствительный ответ», — заявил депутат.
Он напомнил, что «до начала всего этого объявленного санкционного безумия Москва и Токио были на пути поиска конструктива во взаимоотношениях».
«Жаль, что в угоду Вашингтону японская сторона последовательно разрушает наработанный позитив в двустороннем сотрудничестве», — подчеркнул парламентарий.
Депутат добавил, что санкции в отношении России «прежде всего бьют бумерангом по всем странам G7 — и Япония здесь не исключение».
Напомним, что саммит группы G20 на уровне глав МИД прошёл на индонезийском острове Бали 7—8 июля. В Госдепе США заявили, что глава российской дипломатии на саммите якобы «был изолирован». В МИД РФ в ответ опубликовали подборку фотографий со встречами Лаврова со множеством других дипломатов из разных стран.
Впоследствии глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны так называемого глобального Юга, представленные в G20, не разделяют точку зрения стран группы G7 (в которую входит и Япония) о необходимости осуждения России и введения против неё санкций.
Удобная политика
Как отметил в комментарии RT руководитель Центра японских исследований в Институте Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов, Япония полностью поддерживает антироссийскую политику США, ЕС, НАТО и стран группы G7.
«Япония действует в рамках «Большой семёрки», которая фактически объявила тотальную войну России в связи со специальной военной операцией на Украине. Под этим понимаются экономические и политические санкции, а также психологические и информационные действия. Япония здесь действует в унисон не только с G7, но и с НАТО. Недавно премьер-министр Кисида ездил на саммит НАТО в Мадриде, и там он поддержал все пункты антироссийской повестки», — напомнил эксперт.
Японское правительство, наращивая антироссийские санкции, пытается следовать курсу, который определил коллективный Запад, отметил в разговоре с RT политолог Андрей Манойло.
«Дело в том, что нынешнее японское руководство изначально занимало антироссийскую позицию. И сегодняшний антироссийский тренд им выгоден, так как позволяет воплотить в жизнь давно имевшиеся у них планы по сдерживанию РФ», — подчеркнул политолог.
После ухода с поста премьер-министра Синдзо Абэ его место заняли представители сил, агрессивно настроенных по отношению к России, пояснил Андрей Манойло.
«Абэ в целом положительно относился к России. Но на его место пришли люди, отличающиеся более жёсткой, непримиримой позицией по отношению к России. Эта позиция активно проявлялась ещё до начала украинского кризиса и специальной военной операции. Сейчас мы наблюдаем, как они, пользуясь ситуацией, реализуют эту политику», — рассказал собеседник RT.
Напомним, что на посту премьера Синдзо Абэ провёл более 20 встреч с президентом РФ Владимиром Путиным. 8 июля Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения, совершённого во время его выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.
По мнению Валерия Кистанова, Япония также хочет воспользоваться ситуацией вокруг Украины, чтобы под предлогом борьбы с Россией укрепить свои политические позиции в Азии.
«Помимо того что Япония сама объявила массу всяких санкционных мер в отношении РФ, она ещё и пытается играть роль организатора антироссийского фронта — во всяком случае, в Азии. Когда премьер Кисида едет за рубеж и встречается там с кем-то из азиатских лидеров, он обязательно пытается настроить их, чтобы эти страны заняли антироссийскую позицию. Более того, он пытается сделать так, чтобы по итогам двусторонних встреч эти моменты были внесены в итоговые документы. Пока у Японии не очень это получается: страны отделываются в этих итоговых документах общими рассуждениями, что надо стремиться к миру», — подчеркнул политолог.
Однако власти Японии не успокаиваются и продолжают активно продвигать антироссийскую повестку, добавил Кистанов.
«Это бросает тень на двусторонние отношения Японии с Россией, усугубляет и без того очень сложную обстановку, которая в них сложилась. На мой взгляд, они ещё так не ухудшались в послевоенное время», — подчеркнул эксперт.
Власти Японии будут продолжать антироссийскую политику до тех пор, пока им будет это выгодно, считает Андрей Манойло.
«Игра, которую ведут верные союзники и сателлиты Соединённых Штатов, такие как Япония, носит ситуативный характер. Как только им будет удобно и выгодно ослабить санкции в отношении России, они тут же это сделают», — подытожил политолог.