Поиск сообщников: как Япония планирует побудить страны группы G20 ввести санкции против России

Япония будет взаимодействовать с нейтральными государствами группы G20, чтобы побудить их к введению санкций против России. Об этом заявил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси. Ранее схожую позицию озвучил японский премьер Фумио Кисида. После начала специальной военной операции на Украине Токио ввёл против России широкие секторальные экономические санкции. Эксперты отмечают, что, проводя такую агрессивную политику, Япония хочет занять лидирующие позиции в Азии как организатор антироссийского фронта.

Япония будет взаимодействовать со странами G20, чтобы побудить их ввести санкции против России. Об этом заявил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.

«Для расширения эффективности санкций (в отношении России. — RT) Япония намерена продолжать совместно с мировым сообществом, в первую очередь со странами «Большой семёрки», разрабатывать необходимые меры. В рамках формата «Большой двадцатки» мы намерены попытаться побудить (ввести санкции против Москвы. — RT) те страны, которые сейчас нейтральны», — приводит его слова РИА Новости.

Накануне на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок глава японской дипломатии заявил, что Токио будет сотрудничать с другими странами в вопросе «воздействия на Россию».

Санкционное давление

Схожую позицию по привлечению к санкционному давлению в отношении России нейтральных стран ранее высказал на саммите G7 и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Как сообщил в своей публикации в конце июня японский телеканал NHK, Кисида подчеркнул необходимость призвать страны, занимающие нейтральную позицию, «присоединиться к санкциям или усилиям по достижению прекращения огня с учётом влияющих на них обстоятельств».

Фумио Кисида

AP

© Rodrigo Reyes Marin

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине японские власти последовательно вводили широкие секторальные санкции против Москвы. В санкционные списки Токио вошли более 800 граждан России, Белоруссии и республик Донбасса, а также более 250 российских компаний.

Кроме того, Токио заморозил активы Сбербанка, банка «Россия», ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка «Открытие», Промсвязьбанка, Альфа-банка и ВЭБ.РФ.

Также Япония ввела запрет на экспорт товаров и технологий в Россию. В списке запрещённых товаров содержится более 300 наименований, в том числе полупроводники, телекоммуникационное оборудование и средства связи, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование и продукция военного назначения. Помимо этого, Токио ввёл запрет на поставки в РФ предметов роскоши.

В начале июля Токио объявил о новом санкционном пакете. Ограничительные меры были введены в отношении 57 россиян, а также ряда предприятий российского ОПК, в том числе компаний «Алмаз-Антей», «Рубин» и «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина».

В России пообещали, что действия японских властей не останутся без ответа. В частности, об этом заявил председатель комитета думы по международным делам Леонид Слуцкий. «Уверен, что Россией будет дан адекватный и весьма чувствительный ответ», — заявил депутат.

Он напомнил, что «до начала всего этого объявленного санкционного безумия Москва и Токио были на пути поиска конструктива во взаимоотношениях».

«Жаль, что в угоду Вашингтону японская сторона последовательно разрушает наработанный позитив в двустороннем сотрудничестве», — подчеркнул парламентарий.

Депутат добавил, что санкции в отношении России «прежде всего бьют бумерангом по всем странам G7 — и Япония здесь не исключение».

Напомним, что саммит группы G20 на уровне глав МИД прошёл на индонезийском острове Бали 7—8 июля. В Госдепе США заявили, что глава российской дипломатии на саммите якобы «был изолирован». В МИД РФ в ответ опубликовали подборку фотографий со встречами Лаврова со множеством других дипломатов из разных стран.

Впоследствии глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны так называемого глобального Юга, представленные в G20, не разделяют точку зрения стран группы G7 (в которую входит и Япония) о необходимости осуждения России и введения против неё санкций.

Удобная политика

Как отметил в комментарии RT руководитель Центра японских исследований в Институте Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов, Япония полностью поддерживает антироссийскую политику США, ЕС, НАТО и стран группы G7.

«Япония действует в рамках «Большой семёрки», которая фактически объявила тотальную войну России в связи со специальной военной операцией на Украине. Под этим понимаются экономические и политические санкции, а также психологические и информационные действия. Япония здесь действует в унисон не только с G7, но и с НАТО. Недавно премьер-министр Кисида ездил на саммит НАТО в Мадриде, и там он поддержал все пункты антироссийской повестки», — напомнил эксперт.

Японское правительство, наращивая антироссийские санкции, пытается следовать курсу, который определил коллективный Запад, отметил в разговоре с RT политолог Андрей Манойло.

«Дело в том, что нынешнее японское руководство изначально занимало антироссийскую позицию. И сегодняшний антироссийский тренд им выгоден, так как позволяет воплотить в жизнь давно имевшиеся у них планы по сдерживанию РФ», — подчеркнул политолог.

После ухода с поста премьер-министра Синдзо Абэ его место заняли представители сил, агрессивно настроенных по отношению к России, пояснил Андрей Манойло.

«Абэ в целом положительно относился к России. Но на его место пришли люди, отличающиеся более жёсткой, непримиримой позицией по отношению к России. Эта позиция активно проявлялась ещё до начала украинского кризиса и специальной военной операции. Сейчас мы наблюдаем, как они, пользуясь ситуацией, реализуют эту политику», — рассказал собеседник RT.

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Напомним, что на посту премьера Синдзо Абэ провёл более 20 встреч с президентом РФ Владимиром Путиным. 8 июля Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения, совершённого во время его выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.

По мнению Валерия Кистанова, Япония также хочет воспользоваться ситуацией вокруг Украины, чтобы под предлогом борьбы с Россией укрепить свои политические позиции в Азии.

«Помимо того что Япония сама объявила массу всяких санкционных мер в отношении РФ, она ещё и пытается играть роль организатора антироссийского фронта — во всяком случае, в Азии. Когда премьер Кисида едет за рубеж и встречается там с кем-то из азиатских лидеров, он обязательно пытается настроить их, чтобы эти страны заняли антироссийскую позицию. Более того, он пытается сделать так, чтобы по итогам двусторонних встреч эти моменты были внесены в итоговые документы. Пока у Японии не очень это получается: страны отделываются в этих итоговых документах общими рассуждениями, что надо стремиться к миру», — подчеркнул политолог.

Однако власти Японии не успокаиваются и продолжают активно продвигать антироссийскую повестку, добавил Кистанов.

«Это бросает тень на двусторонние отношения Японии с Россией, усугубляет и без того очень сложную обстановку, которая в них сложилась. На мой взгляд, они ещё так не ухудшались в послевоенное время», — подчеркнул эксперт.

Власти Японии будут продолжать антироссийскую политику до тех пор, пока им будет это выгодно, считает Андрей Манойло.

«Игра, которую ведут верные союзники и сателлиты Соединённых Штатов, такие как Япония, носит ситуативный характер. Как только им будет удобно и выгодно ослабить санкции в отношении России, они тут же это сделают», — подытожил политолог.