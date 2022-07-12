МИД Японии: Токио намерен побудить нейтральные страны G20 ввести санкции против России

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Власти Японии намерены побудить нейтральные страны G20 ввести санкции против России. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.
МИД Японии: Токио намерен побудить нейтральные страны G20 ввести санкции против России
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«Для расширения эффективности санкций Япония намерена продолжать совместно с мировым сообществом, в первую очередь со странами G7, разрабатывать необходимые меры. В рамках формата G20 мы намерены попытаться побудить страны, которые сейчас нейтральны (в отношении России ввести санкционные меры. — RT), — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Японии запретили импортировать золото из России и оказывать ряд финансовых услуг.

Кроме того, Япония внесла в санкционный список ещё 90 физлиц и организаций из России и Белоруссии.

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