МИД Японии: Токио намерен побудить нейтральные страны G20 ввести санкции против России

Власти Японии намерены побудить нейтральные страны G20 ввести санкции против России. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.

«Для расширения эффективности санкций Япония намерена продолжать совместно с мировым сообществом, в первую очередь со странами G7, разрабатывать необходимые меры. В рамках формата G20 мы намерены попытаться побудить страны, которые сейчас нейтральны (в отношении России ввести санкционные меры. — RT), — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Японии запретили импортировать золото из России и оказывать ряд финансовых услуг.

Кроме того, Япония внесла в санкционный список ещё 90 физлиц и организаций из России и Белоруссии.