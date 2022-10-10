«Пытаются поднять ставки»: как Евросоюз планирует организовать обучение военнослужащих ВСУ в рамках новой миссии

В рамках новой тренировочной миссии Евросоюз намерен организовать обучение 15 тыс. украинских военных, а со временем их число может значительно увеличиться, сообщают немецкие СМИ. По данным журналистов, оперативные штабы будут расположены в Польше и Германии, а мандат миссии «первоначально будет действовать в течение двух лет». Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС намерен запустить тренировочную миссию для украинских военнослужащих уже 17 октября. По мнению экспертов, посредством расширения своей деятельности по обучению украинских военных Европа всё глубже втягивается в боевые действия на Украине, надеясь «поднять ставки» и затянуть специальную военную операцию России.

До начала зимы Евросоюз планирует организовать обучение 15 тыс. военнослужащих ВСУ, сообщает газета Welt am Sonntag, в распоряжении которой оказалась внутренняя концепция учебной миссии ЕС.

«Мандат миссии первоначально будет действовать в течение двух лет… Министры иностранных дел стран ЕС официально утвердят это решение на встрече в Люксембурге в середине октября. К зиме в тренировках должны принять участие до 15 тыс. украинцев, а в дальнейшем их число может значительно увеличиться. Во внутреннем письме в сентябре Киев попросил подготовить до девяти бригад, каждая из которых может состоять из 5 тыс. человек», — информирует издание.

Вместе с тем, по словам журналистов, вопрос о скорейшем начале обучения украинских солдат поначалу вызвал разногласия в ЕС и был решён только «после отчасти ожесточённых споров».

Также по теме «Участвует самым агрессивным способом»: что стоит за намерением ЕС создать миссию по оказанию военной помощи Украине Решение о создании миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине может быть принято уже в октябре, заявил верховный представитель...

«Теперь в дополнение к небольшим учебным курсам в различных странах ЕС будут созданы два оперативных штаба, сообщают высокопоставленные дипломаты: один в Польше и один в Германии. В конфиденциальном решении ведущего Комитета ЕС по политике и безопасности в пятницу, которое имеется в распоряжении Welt am Sonntag, говорится: «Соответствующие модули и структуры должны быть созданы быстро в связи со срочностью требований Украины», — пишет Welt am Sonntag.

По данным СМИ, согласно принятому решению, в Польше на оперативном уровне должно быть создано многонациональное учебное командование.

«Там украинских солдат будут обучать, например, защите от кибернетического оружия и оружия массового поражения, медицинскому обслуживанию, а также противовоздушной обороне и артиллерийским операциям», — отмечают журналисты.

В Германии же будет создано второе учебное командование (Special Training Command), которое «предложит подразделения специальной подготовки» в более широком масштабе, например, обучение разминированию или тактике ведения боевых действий.

О том, что Евросоюз планирует тренировки украинских военных на своей территории, сообщал ранее и журнал Der Spiegel, по данным которого, первые 3 тыс. военнослужащих ВСУ будут задействованы в спецподготовке.

«По словам вовлечённых дипломатов, 3 тыс. украинских солдат должны пройти специальную подготовку. В качестве примеров названы тактическая боевая подготовка для командиров или курсы для сапёров», — сообщает издание.

Позднее, 5 октября, глава евродипломатии Жозеп Боррель написал в своём блоге, размещённом на сайте Европейской службы внешних связей (EEAS), что ЕС намерен запустить тренировочную миссию для украинских военнослужащих уже 17 октября.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель

AP

© Virginia Mayo

«Натаскивание нацистских боевиков»

Напомним, после начала Россией спецоперации на Украине некоторые европейские страны приняли активное участие в военной подготовке ВСУ. Этим занимаются Польша, Чехия, Франция и Великобритания. Об этом сообщил Жозеп Боррель, рассказывая о планах создать миссию по обучению украинских военных.

«Когда мы поставляем вооружения, — а вооружения эти довольно сложные, и их необходимо применять… А чтобы их применять, требуется довольно серьёзная подготовка. Но мы не будем этого делать (проводить обучение ВСУ. — RT) на территории Украины», — заявил тогда глава евродипломатии.

Комментируя слова Борреля в своём Telegram-канале, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планирующуюся миссию Евросоюза созданием базы для подготовки террористов.

«Надо называть вещи своими именам: ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков. 100 лет назад европейцы тоже не сразу разобрались, что такое фашизм. Потом поняли, но было поздно», — подчеркнула Захарова.

Стоит отметить, что помимо перечисленных Боррелем стран, военное обучение представителей ВСУ ведёт и Германия. В частности, в ФРГ украинских военных учат обращаться с реактивными системами залпового огня Mars II, немецкими самоходными артиллерийскими установками PzH 2000 и ЗСУ Gepard, которые Берлин уже направил Киеву.

В свою очередь, Великобритания учит военнослужащих ВСУ использовать пусковые установки РСЗО «для достижения максимальной эффективности» этих систем. Кроме того, Лондон обязался в ближайшие месяцы обучить до 10 тыс. украинских военных «навыкам действий пехоты на поле боя».

Об оказании поддержки этой программе объявили также Канада, Дания, Финляндия, Нидерланды и Швеция. В частности, Стокгольм выделил 120 инструкторов для обучения военнослужащих ВСУ, Оттава — более 160, а Копенгаген готов предоставить на эти цели 130 своих военных.

«Форсированный процесс»

Как отметила заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова, Европа всё глубже втягивается в боевые действия на Украине посредством расширения своей деятельности по обучению украинских военных.

«На Западе решили укрепить резервы, обучение проводят не только европейские ястребы, Канада также включена в процесс — уже сейчас они помогают Великобритании обучать ВСУ», — сказала аналитик в комментарии RT.

По словам Федосовой, поскольку Запад и Киев обозначили готовность воевать до последнего украинца, НАТО «остаётся соединить свою технику с живой силой ВСУ».

«Мы видим форсированный процесс по сращиванию Украины с военной структурой Запада. В этой системе координат Брюссель сейчас активизирует свои усилия по обучению украинских военных», — добавила эксперт.

Совет Европы

AFP

© John THYS

Федосова считает, что штабы ЕС по обучению украинских военных Брюссель решил организовать именно в Германии и Польше, поскольку эти две страны являются «основными плацдармами американцев в Европе».

«В ФРГ наибольшее число баз США, а Польша добровольно и охотно провозгласила себя врагом России. Обе страны обеспечивают политическую поддержку курса Вашингтона», — констатировала аналитик.

Схожей позиции придерживается и военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, Берлин пошёл на создание штаба по обучению украинских военных, поскольку на Западе его обвиняют в том, что он якобы недостаточно помогает Украине.

Также по теме «С логистикой большие проблемы»: как США намерены ускорить передачу Украине западного оружия Вашингтон и Киев скоординировали свои шаги по ускорению поставок в республику тяжёлого вооружения от Соединённых Штатов и других...

«Германия таким образом пытается снять с себя эти обвинения, как-то компенсировать свою роль: если не за счёт массированных поставок оружия, то хотя бы за счёт обучения личного состава ВСУ. Что касается Польши, то у неё много амбиций, она претендует на то, чтобы занять ведущее место в ЕС, в том числе в сфере обороны», — сказал Кнутов в разговоре с RT.

По его мнению, информация о том, что мандат миссии ЕС по обучению украинских военных будет действовать не менее двух, лет тоже не случайна.

«Натаскивая военнослужащих ВСУ, Брюссель раскручивает кампанию по эскалации боевых действий на территории Украины. По всей видимости, Европа уверена, что СВО будет длиться ещё долго. И такие расчёты, несмотря на частые заявления в ЕС о нехватке оружия для передачи Киеву и массовые потери среди украинских военных, основаны на том, что США продолжают отправлять оружие на Украину. Кроме того, Вашингтон недавно заявил о намерении расширить и ускорить производство вооружений и военной техники», — отметил эксперт.

В свою очередь, Виктория Федосова считает, что миссия по подготовке украинских солдат нацелена на создание дополнительных трудностей для России при проведении СВО.

«В Брюсселе рассчитывают на то, что издержки от операции превысят возможные итоговые выгоды для РФ. Они понимают, что для России это борьба за существование, но тем не менее пытаются поднять ставки. Впрочем, такая ситуация позволит РФ скорректировать тактику и учесть новые вводные — уже сейчас изменилась структура командования спецоперацией. Думаю, противников ждут неприятные сюрпризы», — заключила аналитик.