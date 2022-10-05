«Запасы подходят к концу»: почему Байден инициировал наращивание производства оружия в США

Глава Белого дома подписал меморандум, направленный на расширение и ускорение производства вооружений и военной техники в США. В документе речь идёт о критически важном оружии, необходимом для поддержки обороны «от агрессии со стороны соперников». Как отмечается, недостача в этой области сильно подорвёт потенциал нацобороны. В связи с этим Байден приостановил действие ряда требований, которые предполагали, что президент для заключения соответствующих оборонных контрактов должен уведомлять конгресс о нехватке продукции. По мнению экспертов, такие планы нужно рассматривать в первую очередь в контексте деструктивной роли США в конфликте на Украине.

Президент США Джо Байден подписал меморандум о необходимости расширения и ускорения производства вооружений и военной техники в стране. Об этом сообщили в Белом доме.

«Заключаю в соответствии с подпунктом (a)(7)(B) раздела 303 закона («Об оборонном производстве» 1950 года в действующей редакции. — RT), что необходимы действия по увеличению мощностей производства продукции, критически важной для поддержки обороны от агрессии со стороны соперников, и что недостача в этой области сильно подорвёт потенциал национальной обороны», — отмечается в документе.

По этой причине глава Белого дома приостанавливает действие ряда требований раздела 303 этого закона, которые предполагали, что президент для заключения соответствующих оборонных контрактов должен в письменной форме разъяснять потребности национальной обороны, а также уведомлять конгресс о нехватке определённых видов продукции. Такой шаг делается «в целях расширения и ускорения производства внутри страны критически важных вооружений и технических средств, необходимых для национальной обороны», говорится в меморандуме.

По мнению экспертов, планы по наращиванию и расширению производства оружия нужно рассматривать в первую очередь в контексте деструктивной роли США в конфликте на Украине. Как отмечает военный эксперт Иван Коновалов, Вашингтон планирует за счёт этого продолжить поставки вооружений Киеву.

«Этим меморандумом Байден, по сути, признаёт нехватку оружия. Причём речь идёт не только о вооружениях, но и о боеприпасах. США поставляли массу военной техники на Украину, но Киеву этого мало, поскольку уже многие экземпляры поражены Вооружёнными силами России или же пришли в негодность из-за неправильной эксплуатации. Сейчас Белому дому нужно восполнять потери ВСУ, но пока особенно нечем», — заявил эксперт в беседе с RT.

Ранее о том, что у Вашингтона заканчиваются вооружения для передачи Киеву, сообщил телеканал CNBC. В частности, речь идёт о 155-мм гаубицах и противотанковых управляемых ракетах (ПТРК) Javelin.

«Некоторые виды оружия, запасы которых подходят к концу, больше не производятся. Кроме того, для их производства требуются высококвалифицированная рабочая сила и опыт — то, чего не хватает в производственном секторе США уже много лет», — отмечает CNBC.

Телеканал также приводит мнение военного эксперта, старшего научного сотрудника Национального университета обороны США Дейва Де Роша.

«Я очень обеспокоен. Если у нас не будет новой продукции, на наращивание производства которой уйдут месяцы, у нас не будет возможности снабжать украинцев», — сказал он в интервью CNBC.

Украинские военные

AP

© Ukrainian Defense Ministry Press Service

Как уточнил телеканал, темпы производства в США ПТРК Javelin, например, низкие — Соединённые Штаты создают около 800 единиц такого оружия в год, притом что, согласно информации Центра стратегических и международных исследований, Вашингтон уже отправил Украине около 8,5 тыс. экземпляров этих систем. Это «более чем десятилетний объём производства», отмечает CNBC.

До этого бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер в статье для журнала Foreign Affairs обратил внимание на то, что американские власти предупреждают о невозможности оказывать поддержку Киеву, поскольку запасы оружия в Соединённых Штатах сокращаются.

Оружейные поставки Киеву

Напомним, Вашингтон выделил уже более $16,2 млрд на военные нужды Киева с начала спецоперации России на Украине. Последний пакет помощи на $1,1 млрд, о котором Пентагон объявил 28 сентября, содержал в том числе 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 150 бронированных автомобилей HMMWV, радары, средства борьбы с беспилотниками, а также 40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжёлой техники.

Кроме того, спустя два дня после анонсирования этого оружейного транша Джо Байден подписал закон, предусматривающий выделение около $12 млрд новой помощи для Украины, включая средства на оборонные нужды Киева.

При этом киевские власти продолжают запрашивать у Вашингтона новые вооружения. Так, 2 октября руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак во время переговоров с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном «отметил первоочередные потребности сил обороны Украины, важность увеличения такой поддержки и её быстрого получения». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте украинского лидера Владимира Зеленского.

Также по теме «Ставки могут многократно возрасти»: как США накачивают Украину снарядами для HIMARS и другими вооружениями Вашингтон анонсировал новый пакет военной помощи Киеву на $600 млн, говорится в сообщении Пентагона. По данным ведомства, в очередной...

«Ермак высоко оценил уровень экономической и оборонной поддержки, которую Соединённые Штаты предоставляют Украине для противодействия полномасштабной российской агрессии», — утверждается также в сообщении.

4 октября Байден анонсировал очередной оружейный транш для Украины на $625 млн. Новый пакет военной помощи предполагает отправку дополнительного вооружения и оборудования, включая РСЗО HIMARS, артиллерийские системы, боеприпасы, а также бронетехнику и транспортные средства.

«Потребуется длительное время»

Как отметил Иван Коновалов, Соединённые Штаты в первую очередь, по всей видимости, сделают акцент на производстве боеприпасов для Киева.

«То оружие, которое уже было передано Украине США, зачастую простаивает, поскольку закончились боезаряды. Это значительное количество снарядов, поскольку очевидно, что их расход очень большой. Уже сейчас понятно, что американские власти не справляются с обеспечением боеприпасами украинской стороны», — заявил эксперт.

Коновалов также считает, что Вашингтон вынужден наращивать производство оружия, чтобы помочь Киеву, поскольку союзники США в Европе этого сделать не могут.

«У стран ЕС нет производственных мощностей, в их арсеналах не так много вооружений, поэтому остаются только американцы. Кроме того, США больше всех хотят, чтобы конфликт на Украине продолжался, и готовы подпитывать Киев новыми оружейными траншами, для которых будут разгонять свой ВПК», — сказал аналитик.

Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак во время переговоров с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном

© president.gov.ua

При этом Коновалов полагает, что США потребуется около трёх лет, чтобы значительно увеличить объёмы производства оружия.

«У них нет возможности прямо сейчас сильно нарастить количество вооружений. Нужны вложения, расширение производства, восполнение потерь в арсеналах Пентагона, которые сейчас существуют из-за поставок на Украину. Вашингтону уже очень сложно поддерживать даже на нынешнем уровне тот поток вооружений, который идёт на Украину», — констатировал эксперт.

В свою очередь, директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулёв заявил, что, помимо украинского вопроса, есть ещё ряд причин, по которым Вашингтон намерен расширить и нарастить производство оружия.

«Дело в том, что, помимо Украины, США втянулись ещё в целый ряд конфликтных ситуаций, которые также требуют массированных поставок вооружений. В частности, речь идёт о поддержке Вашингтоном Тайваня, который уже запросил большее количество оружия у американцев. Запасы вооружений США на складах действительно в значительной степени использованы, и теперь Вашингтон намерен их восполнять», — пояснил аналитик в беседе с RT.

Кроме того, Вашингтону необходимо увеличить производство оружия, чтобы удовлетворить свои потребности в определённых видах вооружений и иметь возможность продолжать продавать военную технику многим странам мира, считает Рогулёв.

«США — крупнейший экспортёр оружия в мире. Они поставляют вооружения и своим союзникам, и просто клиентам в целом ряде регионов. При этом часто данные поставки используются как политический инструмент. Однако не стоит забывать, что, несмотря на все громкие заявления американцев о наращивании производства вооружений, на создание сложных и тяжёлых видов потребуются немалые затраты и длительное время», — заключил эксперт.