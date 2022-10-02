«Инструмент борьбы с Россией»: как Вашингтон продолжает накачивать Украину деньгами и оружием

Президент США Джо Байден подписал закон, который предусматривает выделение около $12 млрд новой помощи для Украины. Инициатива в том числе подразумевает экономические инструменты поддержания работы украинского кабмина, средства на военную помощь и миссии американских военных в Европе. В МИД России этот шаг назвали демонстрацией того, насколько Вашингтон «утратил связь с реальностью, фактически став стороной конфликта». Эксперты отмечают, что в преддверии парламентских выборов, по итогам которых позиции демократов могут значительно ослабнуть, Белый дом пытается воспользоваться возможностью передать киевскому режиму как можно больше оружия.

Президент США Джо Байден подписал закон, который предусматривает выделение около $12 млрд на новую помощь для Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

«Президент подписал документ H.R. 6833 «Закон о продолжении ассигнований и дополнительных ассигнованиях на Украину на 2023 год», который предусматривает выделение в 2023 финансовом году в период до 16 декабря 2022 года ассигнований для федеральных ведомств на осуществление продолжающихся проектов и мероприятий федерального правительства и включает дополнительные ассигнования на реагирование на ситуацию на Украине», — отмечается в заявлении.

Пакет для Киева предполагает в том числе экономические инструменты поддержания работы украинского правительства, средства на военную помощь, а также миссии американских военных в Европе.

Также по теме «Ставки могут многократно возрасти»: как США накачивают Украину снарядами для HIMARS и другими вооружениями Вашингтон анонсировал новый пакет военной помощи Киеву на $600 млн, говорится в сообщении Пентагона. По данным ведомства, в очередной...

В Москве выделение Украине очередного транша помощи ранее уже назвали демонстрацией того, насколько Вашингтон «утратил связь с реальностью, фактически став стороной конфликта».

«Львиная доля вновь пойдёт на закупку вооружений для Киева и «рассосётся» в карманах тех, кто это выделяет. Скоро объём американской финансовой поддержки режима Зеленского достигнет астрономической суммы — $26 млрд (с момента инаугурации Байдена только Вашингтон и только на военные нужды Украины потратил свыше $14 млрд)», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

По её словам, никакие деньги не помогут киевскому режиму вернуть под свой контроль людей, «которые выбрали свободу вместо принуждения».

«Что только не обещали этим людям! Их не только запугивали — на определённом этапе их пытались «купить». Обещали манны небесные, всевозможное благополучие, безвизовый режим с Европейским союзом, — отметила она. — Они отказались от сладкого рабства, ценой которого было бы отречение от самих себя».

Военные транши

Напомним, с начала спецоперации России на Украине Вашингтон уже неоднократно объявлял о помощи Киеву, в первую очередь военной. В общей сложности с 24 февраля США выделили украинской стороне более $16,2 млрд на нужды в сфере обороны.

Последний такой пакет на $1,1 млрд, о котором объявили американские власти 28 сентября, включает, по данным Пентагона, 18 РСЗО HIMARS, 150 бронированных автомобилей HMMWV, радары, средства борьбы с беспилотниками, а также 40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжёлой техники.

Комментируя очередной транш Киеву, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила во время брифинга, что стремление США помогать Украине «сдержать не получится».

Американская военная помощь Киеву

AP

© Efrem Lukatsky

«Мы продолжим поддерживать украинский народ и предоставлять ему необходимую для его самообороны помощь в сфере безопасности — и будем делать это столько, сколько потребуется», — сказала представитель Белого дома.

Напомним, ранее Вашингтон уже поставил Киеву 16 РСЗО HIMARS, анонсировал отправку восьми ЗРК NASAMS, боеприпасов к ним, противорадиолокационных ракет HARM и соответствующих снарядов, а также 1,5 тыс. противотанковых управляемых ракет TOW.

Пентагон также сообщал о передаче украинским властям более 1,4 тыс. ЗРК Stinger, не менее 8,5 тыс. противотанковых систем Javelin, 20 вертолётов Ми-17, 200 бронетранспортёров (БТР) М113, а также сотни беспилотников, в частности Switchblade, Phoenix Ghost, Sky Eagle и Puma.

Также по теме «Чистой воды терроризм»: как США и их союзники намерены наращивать поставки оружия на Украину Вашингтон одобрил выделение Киеву нового пакета военной помощи на $675 млн, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. В транш среди прочего...

Кроме того, Пентагон рассматривает возможность поставлять Киеву современные танки, сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США. По его словам, в Пентагоне обсуждают способы долгосрочной поддержки украинской стороны, в рамках которой планируется поставить современное оружие, используемое НАТО.

Позже советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан не исключил возможности поставок Украине танков, но отметил, что США пока не готовы анонсировать такую помощь. Зато Салливан пообещал, что Вашингтон объявит об очередном оружейном транше для Украины уже на следующей неделе.

Впрочем, как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на многочисленные источники в обеих партиях конгресса, с приближением промежуточных выборов в США «на пути помощи Киеву могут возникнуть новые политические барьеры». В частности, уже сейчас широкий консенсус в конгрессе в пользу предоставления помощи Украине «начинает проявлять признаки раскола» по мере того, как многие республиканцы в палате представителей задаются вопросом, «не лучше ли потратить эти деньги на борьбу с Китаем и решение экономических проблем США», пишет WSJ.

«Спасти киевский режим»

Эксперты сходятся во мнении, что в том случае, если республиканцы получат большинство в обеих палатах по итогам парламентских выборов, демократам будет сложнее одобрять помощь Украине.

«При таких условиях может быть замедлено и серьёзно сокращено оказание Киеву военной помощи со стороны Вашингтона, несмотря на то что антироссийский консенсус силён в США. Республиканцы, которые в первую очередь заточены на борьбу с Китаем, готовы пожертвовать большой долей помощи, предназначенной Украине», — рассказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в разговоре с RT.

Схожего мнения придерживается и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. По его мнению, среди республиканцев есть множество тех, кто считает, что приоритет нужно отдать решению внутренних проблем, а не внешней политике.

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан

AP

© Andrew Harnik

«Кроме того, даже среди тех республиканцев, которые согласны с первостепенностью геополитики, есть те, кто считает, что для США важнее не Европа, а Азиатско-Тихоокеанский регион. Большое количество представителей Республиканской партии уверены, что основная угроза Соединённым Штатам — это не Россия, а Китай и что именно на противодействии КНР должны быть сосредоточены основные усилия», — пояснил аналитик в интервью RT.

Батюк также отметил, что до выборов, по результатам которых большинство в конгрессе может достаться республиканцам, демократы стремятся максимально использовать возможность накачать Украину оружием.

Данюк, со своей стороны, согласен с тем, что Вашингтон, оказывая масштабную помощь Киеву, так или иначе является участником конфликта.

«Сейчас Украина фактически банкрот, и без американской помощи она функционировать не сможет. Американцы понимают, что если они хотят продолжать использовать украинский кейс как инструмент борьбы с Россией, то нужно на это выделять деньги, иначе украинское государство перестанет существовать, потому что не будет финансового топлива и военных запасов», — отметил Данюк.

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Он считает, что подписанный Байденом закон и последний пакет военной помощи говорят о заинтересованности Вашингтона в том, чтобы Украина «до последнего оказывала хоть какое-то сопротивление».

«Они обещают поставить новые 18 HIMARS, поскольку у Украины не осталось советских боеприпасов. Поэтому её боеспособность на 100% зависит исключительно от Запада. Очередной пакет военной помощи, о котором Вашингтон обещает объявить на следующей неделе, может включать системы ПВО, ракеты дальностью 200—300 км и снаряды для HIMARS», — заявил Данюк.

Как он подчеркнул, Белый дом пытается сейчас интенсифицировать поставки оружия на Украину не только ввиду скорых выборов в конгресс, но и из опасений начала активных действий ВС РФ.

«В Вашингтоне торопятся с поставками вооружений Киеву, поскольку боятся, что российские войска могут уничтожить критически важную инфраструктуру, в том числе транспортную, включая ж/д пути. Для США такие удары могут перерезать возможность насыщать Украину оружием, чтобы она воевала до последнего», — полагает Данюк.

Владимир Батюк напомнил, что Вашингтон вынужден выделять Киеву не только военную помощь, но и экономически поддерживать работу украинского правительства, поскольку оно находится «в тяжелейшем положении».

«Наблюдается сильный экономический спад. В этих условиях Украина просто не может выжить без американской помощи. Эти средства предназначены в том числе для того, чтобы спасти киевский режим от полного экономического краха и поражения на поле боя», — считает эксперт.

При этом он не исключил, что поставка техники в рамках последнего пакета военной помощи Киеву будет растянута на достаточно продолжительный период времени.

«Но даже если американцы и смогут через какое-то время поставить Киеву всё, что запланировали, вскоре они столкнутся с очень большой проблемой. Встанет вопрос об обеспечении обслуживания этой техники и ремонта. Для этого надо иметь соответствующую инфраструктуру, которой на Украине нет. У Киева есть ремонтные базы для восстановления советской техники, но не американской или натовской», — заключил аналитик.