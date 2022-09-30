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Помощник Байдена анонсировал новый пакет военной помощи для Киева

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Белый дом на следующей неделе планирует объявить об очередном пакете военной помощи для Украины, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
Помощник Байдена анонсировал новый пакет военной помощи для Киева
  • AP
  • © Alex Brandon

«Мы ожидаем, что на следующей неделе прозвучит новое объявление касательно выделения военной помощи для Украины», — цитирует его РИА Новости.

Агентство отмечает, что общий объём американской военной помощи Киеву с начала президентства Джо Байдена достиг почти $17 млрд.

30 сентября палата представителей США одобрила законопроект о продолжении финансирования правительства до 16 декабря, документ предусматривает выделение $12,4 млрд дополнительной помощи Украине.

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