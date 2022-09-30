Помощник Байдена анонсировал новый пакет военной помощи для Киева
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«Мы ожидаем, что на следующей неделе прозвучит новое объявление касательно выделения военной помощи для Украины», — цитирует его РИА Новости.
Агентство отмечает, что общий объём американской военной помощи Киеву с начала президентства Джо Байдена достиг почти $17 млрд.
30 сентября палата представителей США одобрила законопроект о продолжении финансирования правительства до 16 декабря, документ предусматривает выделение $12,4 млрд дополнительной помощи Украине.