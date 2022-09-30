Конгресс США одобрил документ, предусматривающий выделение $12,4 млрд для Украины
Палата представителей США одобрила законопроект о продолжении финансирования правительства до 16 декабря, документ предусматривает выделение $12,4 млрд дополнительной помощи Украине.
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, инициативу поддержали 230 конгрессменов. 201 законодатель проголосовал против.
29 сентября американский сенат одобрил проект правительства США о финансировании.
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