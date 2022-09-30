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Конгресс США одобрил документ, предусматривающий выделение $12,4 млрд для Украины

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Палата представителей США одобрила законопроект о продолжении финансирования правительства до 16 декабря, документ предусматривает выделение $12,4 млрд дополнительной помощи Украине.
Конгресс США одобрил документ, предусматривающий выделение $12,4 млрд для Украины
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, инициативу поддержали 230 конгрессменов. 201 законодатель проголосовал против.

29 сентября американский сенат одобрил проект правительства США о финансировании.

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