NYT: Пентагон рассматривает возможность поставок на Украину современных танков

Пентагон рассматривает возможность поставок на Украину современных танков. Об этом сообщает газета The New York Times cо ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США.

«Танки прямо сейчас на повестке дня, наряду с другими вопросами. Мы изучаем... и планируем на будущее, какое вооружение и боевая техника им (украинским военным. — RT) потребуются и как США и наши союзники смогут помочь Украине в получении этих средств», — заявил собеседник газеты.

По его словам, Пентагон в настоящее время обсуждает способы долгосрочной поддержки Киева, в рамках которой планируется поставить на Украину современное вооружение, используемое НАТО.

Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, западная помощь Киеву рассчитана на долгосрочную перспективу.