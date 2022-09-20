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NYT: Пентагон рассматривает возможность поставок на Украину современных танков

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Пентагон рассматривает возможность поставок на Украину современных танков. Об этом сообщает газета The New York Times cо ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США.
NYT: Пентагон рассматривает возможность поставок на Украину современных танков
  • AP
  • © Nariman El-Mofty

«Танки прямо сейчас на повестке дня, наряду с другими вопросами. Мы изучаем... и планируем на будущее, какое вооружение и боевая техника им (украинским военным. — RT) потребуются и как США и наши союзники смогут помочь Украине в получении этих средств», — заявил собеседник газеты.

По его словам, Пентагон в настоящее время обсуждает способы долгосрочной поддержки Киева, в рамках которой планируется поставить на Украину современное вооружение, используемое НАТО.

Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, западная помощь Киеву рассчитана на долгосрочную перспективу.

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