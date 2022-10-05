Евросоюз планирует запустить тренировочную миссию для украинской армии 17 октября
- РИА Новости
«Я надеюсь, что на следующем заседании Совета ЕС по международным делам 17 октября мы сможем официально запустить нашу тренировочную миссию для украинских вооружённых сил», — написал политик.
Ранее Spiegel писал, что Европейский союз намерен обучить до 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках тренировочной миссии.
До этого министры по европейским делам Франции, Германии и Польши заявили о необходимости создания миссии по подготовке украинских военных на территории Евросоюза.