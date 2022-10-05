Евросоюз планирует запустить тренировочную миссию для украинской армии 17 октября

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил о планах ЕС запустить тренировочную миссию для украинских военнослужащих 17 октября.

«Я надеюсь, что на следующем заседании Совета ЕС по международным делам 17 октября мы сможем официально запустить нашу тренировочную миссию для украинских вооружённых сил», — написал политик.

Ранее Spiegel писал, что Европейский союз намерен обучить до 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках тренировочной миссии.

До этого министры по европейским делам Франции, Германии и Польши заявили о необходимости создания миссии по подготовке украинских военных на территории Евросоюза.