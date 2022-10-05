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Евросоюз планирует запустить тренировочную миссию для украинской армии 17 октября

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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил о планах ЕС запустить тренировочную миссию для украинских военнослужащих 17 октября.
Евросоюз планирует запустить тренировочную миссию для украинской армии 17 октября
  • РИА Новости

«Я надеюсь, что на следующем заседании Совета ЕС по международным делам 17 октября мы сможем официально запустить нашу тренировочную миссию для украинских вооружённых сил», — написал политик.

Ранее Spiegel писал, что Европейский союз намерен обучить до 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках тренировочной миссии.

До этого министры по европейским делам Франции, Германии и Польши заявили о необходимости создания миссии по подготовке украинских военных на территории Евросоюза.

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