Spiegel: ЕС намерен обучить до 15 тысяч солдат Украины в рамках тренировочной миссии

Европейский союз намерен обучить до 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках тренировочной миссии, пишет Spiegel со ссылкой на источники.

«В последние недели страны-члены ЕС договорились на рабочем уровне о том, что до 15 тыс. украинских солдат должны как можно скорее пройти подготовку и дальнейшее обучение за пределами страны», — говорится в материале.

Уточняется, что из отобранных солдат 3 тыс. военнослужащих пройдут боевую подготовку для командиров и курсы для сапёров.

Принятие окончательного решения о миссии ожидается в середине октября.

Ранее министры по европейским делам Франции, Германии и Польши заявили о необходимости создания миссии по подготовке украинских военных на территории Евросоюза.