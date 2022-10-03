Spiegel: ЕС намерен обучить до 15 тысяч солдат Украины в рамках тренировочной миссии
- РИА Новости
«В последние недели страны-члены ЕС договорились на рабочем уровне о том, что до 15 тыс. украинских солдат должны как можно скорее пройти подготовку и дальнейшее обучение за пределами страны», — говорится в материале.
Уточняется, что из отобранных солдат 3 тыс. военнослужащих пройдут боевую подготовку для командиров и курсы для сапёров.
Принятие окончательного решения о миссии ожидается в середине октября.
Ранее министры по европейским делам Франции, Германии и Польши заявили о необходимости создания миссии по подготовке украинских военных на территории Евросоюза.