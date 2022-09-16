Министры Франции, ФРГ и Польши выступили за создание миссии по подготовке ВСУ в Европе
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По их словам, поддержка ВСУ в долгосрочной перспективе будет заключаться не только в предоставлении оборудования.
«В частности, это касается создания в ЕС специальной европейской миссии по подготовке украинских военных, которая также обеспечит техническое обслуживание и ремонт военной техники», — приводит РИА Новости фрагмент совместного заявления.
Ранее бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер сообщил, что в некоторых европейских странах больше нет оружия для поставок Украине.