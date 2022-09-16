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Министры Франции, ФРГ и Польши выступили за создание миссии по подготовке ВСУ в Европе

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Министры по европейским делам Франции, Германии и Польши заявили о необходимости создания миссии по подготовке украинских военных на территории Евросоюза.
Министры Франции, ФРГ и Польши выступили за создание миссии по подготовке ВСУ в Европе
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

По их словам, поддержка ВСУ в долгосрочной перспективе будет заключаться не только в предоставлении оборудования.

«В частности, это касается создания в ЕС специальной европейской миссии по подготовке украинских военных, которая также обеспечит техническое обслуживание и ремонт военной техники», — приводит РИА Новости фрагмент совместного заявления.

Ранее бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер сообщил, что в некоторых европейских странах больше нет оружия для поставок Украине.

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